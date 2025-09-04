0 800 307 555
На ринку праці високий дефіцит працівників, а зарплати продовжують зростати — НБУ

Особисті фінанси
129
У серпні 2025 року пропозиція праці в Україні, виміряна кількістю нових резюме, надалі зростала швидше, ніж попит на робітників, хоча темпи росту трохи сповільнилися. Дефіцит робочої сили залишався високим, що підтримувало підвищення зарплат, хоча темпи їхнього зростання трохи пригальмували.
Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Пропозиція та попит на ринку праці

Річне зростання пропозиції праці становило 28%, тоді як вакансій — лише 3% р/р.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
За опитуванням Інституту економічних досліджень (ІЕД), пошук кваліфікованих працівників у липні дещо полегшився, а некваліфікованих — погіршився, ймовірно, через високий попит на сезонних робітників.

Зарплати

Медіанна очікувана зарплата у резюме та пропонована у вакансіях у серпні 2025 року становила близько 25 тис. грн, що на 19% більше, ніж у серпні 2024 року. Реальна зарплата зросла приблизно на 5% р/р.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
За даними Державної служби статистики, у липні 2025 року середня зарплата в Україні вперше з січня 2022 року становила 26,5 тис. грн.
Нагадаємо, фахівці budni.robota.ua розповіли про основні тренди на ринку праці та рекомендації, як їм відповідати.
У Державній службі зайнятості прогнозують, що після завершення війни в Україні очікується великий попит на робочу силу у всіх галузях економіки. Водночас світовий ринок праці переживатиме суттєву трансформацію. Причинами змін стануть подальша цифровізація, зростання вартості життя, потреба швидко адаптуватися до нових кліматичних умов, а також геополітична нестабільність.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
