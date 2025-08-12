Попит на робочу силу в Україні зросте після війни — прогноз Держслужби зайнятості — Finance.ua
Попит на робочу силу в Україні зросте після війни — прогноз Держслужби зайнятості

Особисті фінанси
Попит на робочу силу в Україні зросте після війни — прогноз Держслужби зайнятості
Попит на робочу силу в Україні зросте після війни — прогноз Держслужби зайнятості
Після завершення війни в Україні очікується великий попит на робочу силу у всіх галузях економіки. Водночас світовий ринок праці переживатиме суттєву трансформацію. Причинами змін стануть подальша цифровізація, зростання вартості життя, потреба швидко адаптуватися до нових кліматичних умов, а також геополітична нестабільність.
Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, передає пресслужба відомства.
За прогнозами Всесвітнього економічного форуму, викладеними у звіті Future of Jobs Report 2025, світовий ринок праці переживатиме глибоку трансформацію впродовж наступних років.
«Зміни на ринку праці торкнуться багатьох сфер, що призведе до серйозних структурних зрушень в економіці. За прогнозами, найбільш потрібними стануть технологічні спеціальності та професії в соціальній сфері», — відзначила Жовтяк.
Серед перспективних професій зростатиме попит на:
  • фахівців із фінансового інжинірингу;
  • експертів машинного навчання;
  • розробників DataOps;
  • аналітиків віртуальної реальності;
  • інших ІТ-професій.
Водночас не втратять актуальності спеціальності соціальної сфери, які передбачають роботу з людьми. Наприклад:
  • викладачі;
  • лікарі;
  • медсестри;
  • реабілітологи;
  • соціальні працівники;
  • тренери з професійного розвитку;
  • коучі.
Попит збережеться і на працівників:
  • агросектору;
  • водіїв;
  • будівельників;
  • продавців;
  • працівників харчової промисловості;
  • операторів верстатів із програмним керуванням;
  • електрогазозварників;
  • токарів.
Нагадаємо, ринок праці в Україні залишається нестабільним. У низці сфер фактично відсутній попит на спеціалістів — зокрема, йдеться про професії, пов’язані з культурою, туризмом та морською справою. Водночас роботодавці продовжують активно шукати працівників робітничих спеціальностей та медиків. Найвищий попит наразі — на водіїв, слюсарів, швачок, вантажників і лікарів.
Більшість українців вважають прийнятною зарплату від 20 до 50 тисяч гривень на місяць. За яку зарплату готові працювати:
  • до 10 тис. грн — 4%;
  • 10−20 тис. грн — 14,6%;
  • 20−30 тис. грн — 27%;
  • 30−50 тис. грн — 33%;
  • понад 50 тис. грн — 21,4%.
За останні п’ять років структура пропозицій на ринку праці України суттєво змінилася. Аналітики OLX Робота проаналізували, як трансформувався попит на різні професії та як змінювалися зарплати в Україні з 2021 до 2025 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
