Попит на робочу силу в Україні зросте після війни — прогноз Держслужби зайнятості
Після завершення війни в Україні очікується великий попит на робочу силу у всіх галузях економіки. Водночас світовий ринок праці переживатиме суттєву трансформацію. Причинами змін стануть подальша цифровізація, зростання вартості життя, потреба швидко адаптуватися до нових кліматичних умов, а також геополітична нестабільність.
Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, передає пресслужба відомства.
За прогнозами Всесвітнього економічного форуму, викладеними у звіті Future of Jobs Report 2025, світовий ринок праці переживатиме глибоку трансформацію впродовж наступних років.
«Зміни на ринку праці торкнуться багатьох сфер, що призведе до серйозних структурних зрушень в економіці. За прогнозами, найбільш потрібними стануть технологічні спеціальності та професії в соціальній сфері», — відзначила Жовтяк.
Серед перспективних професій зростатиме попит на:
- фахівців із фінансового інжинірингу;
- експертів машинного навчання;
- розробників DataOps;
- аналітиків віртуальної реальності;
- інших ІТ-професій.
Водночас не втратять актуальності спеціальності соціальної сфери, які передбачають роботу з людьми. Наприклад:
- викладачі;
- лікарі;
- медсестри;
- реабілітологи;
- соціальні працівники;
- тренери з професійного розвитку;
- коучі.
Попит збережеться і на працівників:
- агросектору;
- водіїв;
- будівельників;
- продавців;
- працівників харчової промисловості;
- операторів верстатів із програмним керуванням;
- електрогазозварників;
- токарів.
Нагадаємо, ринок праці в Україні залишається нестабільним. У низці сфер фактично відсутній попит на спеціалістів — зокрема, йдеться про професії, пов’язані з культурою, туризмом та морською справою. Водночас роботодавці продовжують активно шукати працівників робітничих спеціальностей та медиків. Найвищий попит наразі — на водіїв, слюсарів, швачок, вантажників і лікарів.
Більшість українців вважають прийнятною зарплату від 20 до 50 тисяч гривень на місяць. За яку зарплату готові працювати:
- до 10 тис. грн — 4%;
- 10−20 тис. грн — 14,6%;
- 20−30 тис. грн — 27%;
- 30−50 тис. грн — 33%;
- понад 50 тис. грн — 21,4%.
За останні п’ять років структура пропозицій на ринку праці України суттєво змінилася. Аналітики OLX Робота проаналізували, як трансформувався попит на різні професії та як змінювалися зарплати в Україні з 2021 до 2025 року.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки заробляють українські дипломати (інфографіка)
Попит на робочу силу в Україні зросте після війни — прогноз Держслужби зайнятості
Як оформити довіреність за кордоном у 2025 році — Мін’юст
«Нова пошта» буде стягувати додатковий 1 долар: чому так
Штраф за неприбуття за повісткою до ТЦК тепер можна сплатити онлайн — інструкція
У «Дії» сервіс «е-Підприємець» розширився до 7 банків: хто приєднався