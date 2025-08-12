Попит на робочу силу в Україні зросте після війни — прогноз Держслужби зайнятості Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Попит на робочу силу в Україні зросте після війни — прогноз Держслужби зайнятості

Після завершення війни в Україні очікується великий попит на робочу силу у всіх галузях економіки. Водночас світовий ринок праці переживатиме суттєву трансформацію. Причинами змін стануть подальша цифровізація, зростання вартості життя, потреба швидко адаптуватися до нових кліматичних умов, а також геополітична нестабільність.

Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, передає пресслужба відомства.

За прогнозами Всесвітнього економічного форуму, викладеними у звіті Future of Jobs Report 2025, світовий ринок праці переживатиме глибоку трансформацію впродовж наступних років.

«Зміни на ринку праці торкнуться багатьох сфер, що призведе до серйозних структурних зрушень в економіці. За прогнозами, найбільш потрібними стануть технологічні спеціальності та професії в соціальній сфері», — відзначила Жовтяк.

Серед перспективних професій зростатиме попит на:

фахівців із фінансового інжинірингу;

експертів машинного навчання;

розробників DataOps;

аналітиків віртуальної реальності;

інших ІТ-професій.

Водночас не втратять актуальності спеціальності соціальної сфери, які передбачають роботу з людьми. Наприклад:

викладачі;

лікарі;

медсестри;

реабілітологи;

соціальні працівники;

тренери з професійного розвитку;

коучі.

Попит збережеться і на працівників:

агросектору;

водіїв;

будівельників;

продавців;

працівників харчової промисловості;

операторів верстатів із програмним керуванням;

електрогазозварників;

токарів.

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

Нагадаємо, ринок праці в Україні залишається нестабільним . У низці сфер фактично відсутній попит на спеціалістів — зокрема, йдеться про професії, пов’язані з культурою, туризмом та морською справою. Водночас роботодавці продовжують активно шукати працівників робітничих спеціальностей та медиків. Найвищий попит наразі — на водіїв, слюсарів, швачок, вантажників і лікарів.

Більшість українців вважають прийнятною зарплату від 20 до 50 тисяч гривень на місяць. За яку зарплату готові працювати:

до 10 тис. грн — 4%;

10−20 тис. грн — 14,6%;

20−30 тис. грн — 27%;

30−50 тис. грн — 33%;

понад 50 тис. грн — 21,4%.

За останні п’ять років структура пропозицій на ринку праці України суттєво змінилася. Аналітики OLX Робота проаналізували , як трансформувався попит на різні професії та як змінювалися зарплати в Україні з 2021 до 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.