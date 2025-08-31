Ринок праці: ключові тренди у вимогах до пошукачів від роботодавців — Finance.ua

Ринок праці: ключові тренди у вимогах до пошукачів від роботодавців
Літо добігає кінця, а отже розпочинається активний бізнес-сезон. Компаній публікують все більше вакансій, а кандидати — оновлюють резюме, моніторять ринок та шукають найкращі пропозиції.
Фахівці budni.robota.ua розповідають про основні тренди на ринку праці та рекомендації, як їм відповідати.
Навички > диплом
Формальна освіта більше не є визначальним чинником при прийомі на роботу. Роботодавці звертають увагу на навички кандидата.
Усе більше компаній переходять до skills-based hiring, коли у центрі відбору — практичні компетенції, а не назва університету чи попередня посада.
ШІ-грамотність
У 2025 році роботодавці очікують від кандидатів не лише вміння користуватися ШІ-інструментами, а й загальна цифрова грамотність у цій сфері.
Вакансії, повʼязані з ШІ, дедалі частіше пропонують додаткові бонуси: віддалений формат, гнучкий графік та розширені соціальні пакети.
Soft skills
Аналітичне мислення, креативність, лідерство, гнучкість, готовність до навчання та екологічна свідомість — найбільш затребувані м’які навички у 2024 році.
Особливо soft skills критично важливі в IT та сфері ШІ, де цікавість, емпатія, критичне мислення та етична відповідальність формують портрет «ідеального кандидата».
Автоматизація відбору
Рекрутери дедалі активніше використовують ШІ-технології на етапі скринінгу: автоматичний аналіз резюме, відеоспівбесіди, створення алгоритмів.
У таких умовах перевагу отримують резюме, що містять релевантні ключові слова та не мають прогалин, які людина може зрозуміти, а штучний інтелект — одразу відкине.
Що важливо для кандидатів
Усе більше пошукачів роблять акцент на віддалену роботу, гнучкий графік, цінності компанії чи інклюзивне середовище. Це змушує і роботодавців змінювати свої підходи.
Як адаптуватися до трендів на ринку праці, щоб залишатися конкурентним:
- робіть акцент на навичках та підтверджуйте їх реальними кейсами;
- розвивайте обізнаність у сфері ШІ;
- прокачайте soft skills;
- адаптуйте резюме під ATS-системи, використовуючи ключові слова й підлаштовуючи його під кожну вакансію;
- працюйте над онлайн-брендом.
