Ринок праці: ключові тренди у вимогах до пошукачів від роботодавців — Finance.ua

Ринок праці: ключові тренди у вимогах до пошукачів від роботодавців

Літо добігає кінця, а отже розпочинається активний бізнес-сезон. Компаній публікують все більше вакансій, а кандидати — оновлюють резюме, моніторять ринок та шукають найкращі пропозиції.

Фахівці budni.robota.ua розповідають про основні тренди на ринку праці та рекомендації, як їм відповідати.

Навички > диплом

Формальна освіта більше не є визначальним чинником при прийомі на роботу. Роботодавці звертають увагу на навички кандидата.

Усе більше компаній переходять до skills-based hiring, коли у центрі відбору — практичні компетенції, а не назва університету чи попередня посада.

ШІ-грамотність

У 2025 році роботодавці очікують від кандидатів не лише вміння користуватися ШІ-інструментами, а й загальна цифрова грамотність у цій сфері.

Вакансії, повʼязані з ШІ, дедалі частіше пропонують додаткові бонуси: віддалений формат, гнучкий графік та розширені соціальні пакети.

Soft skills

Аналітичне мислення, креативність, лідерство, гнучкість, готовність до навчання та екологічна свідомість — найбільш затребувані м’які навички у 2024 році.

Особливо soft skills критично важливі в IT та сфері ШІ, де цікавість, емпатія, критичне мислення та етична відповідальність формують портрет «ідеального кандидата».

Автоматизація відбору

Рекрутери дедалі активніше використовують ШІ-технології на етапі скринінгу: автоматичний аналіз резюме, відеоспівбесіди, створення алгоритмів.

У таких умовах перевагу отримують резюме, що містять релевантні ключові слова та не мають прогалин, які людина може зрозуміти, а штучний інтелект — одразу відкине.

Що важливо для кандидатів

Усе більше пошукачів роблять акцент на віддалену роботу, гнучкий графік, цінності компанії чи інклюзивне середовище. Це змушує і роботодавців змінювати свої підходи.

Як адаптуватися до трендів на ринку праці, щоб залишатися конкурентним:

робіть акцент на навичках та підтверджуйте їх реальними кейсами;

розвивайте обізнаність у сфері ШІ;

прокачайте soft skills;

адаптуйте резюме під ATS-системи, використовуючи ключові слова й підлаштовуючи його під кожну вакансію;

працюйте над онлайн-брендом.

