Виїзд молоді вплинув на мобілізацію, кількість звернень до рекрутингових центрів зменшилася на 30%
Виїзд молоді вплинув на мобілізацію, кількість звернень до рекрутингових центрів зменшилася на 30%
Дозвіл на виїзд юнаків віком 18−22 роки за межі України вплинув на мобілізаційний процес. Після цього кількість звернень молоді до центрів рекрутингу зменшилася приблизно на 30%.
Про це розповів начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий в ефірі Ранок.Live.
За його словами, можливість виїзду за кордон призвела до скорочення кількості охочих звернутися до рекрутингових центрів. Водночас він зазначив, що частина юнаків, які залишили країну, телефонують і заявляють про намір повернутися.
«Люди просто мають враження того, що Європа — гарний світ, гарне життя, але не все так гарно, як розповідають. І певна кількість людей буде повертатися», — розповів начальник відділення рекрутингу 28-ї бригади.
Нагадаємо, директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський раніше заявляв, що в Україні проживає близько 700 тисяч чоловіків віком 18−22 роки, більшість із них — студенти. На ринку праці реально задіяно лише 200−300 тисяч із цієї групи. Це становить лише 2−3% від економічно активного населення, яке налічує близько 13 млн осіб. Тому навіть у разі масового виїзду відчутного удару по економіці не очікується.
Національний банк України планує моніторити наслідки для економіки та ринку праці після ухваленого рішення дозволити чоловікам віком 18−22 роки виїжджати за кордон.
Як показали результати опитування Work.ua, більше третини опитаних компаній уже відчувають відтік кадрів.
Президент Володимир Зеленський упевнений, що рішення дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18−22 роки не вплине на обороноздатність України. Воно навпаки має допомогти зберегти молодь для країни.
