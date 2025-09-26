0 800 307 555
Чоловіків 25−60 років автоматично внесуть до військового обліку

Кабінет Міністрів спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Юнаки, яким виповнилося 17 років, зможуть стати на військовий облік через застосунок Резерв+, без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. Громадяни віком 25−60 років, які не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Що змінюється

1. Взяття на облік призовників. Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити:
  • дистанційно — через мобільний застосунок Резерв+ (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста);
  • особисто — прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами.
Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).
2. Автоматична постановка на облік. Усі громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично. Це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
3. Автоматичне зняття з обліку. Процедура зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.
Нагадаємо, Кабмін представив план реформ для Міноборони. Зокрема, уряд планує запровадити е-ТЦК, цифровізувати ВЛК, сформувати оновлену модель сил оборони, включаючи Космічні Сили, та поліпшити систему підготовки громадян до національного спротиву.
У серпні було продовжено воєнний стан та мобілізація до 5 листопада 2025 року. Разом із тим почали діяти кілька змін, що стосуються військовозобов’язани — зокрема щодо бронювання, обліку, проходження військового навчання та служби тощо.
