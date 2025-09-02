Що повідомляти до ТЦК у вересні: зміна облікових даних військовозобов’язаних (термін) — Finance.ua

Що повідомляти до ТЦК у вересні: зміна облікових даних військовозобов’язаних (термін) Сьогодні 19:12 — Особисті фінанси

Що повідомляти до ТЦК у вересні: зміна облікових даних військовозобов’язаних (термін)

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані щомісяця до 5-го числа інформувати ТЦК та СП, органи СБУ або розвідувальні підрозділи про зміни в облікових даних працівників.

Читайте також Штраф за неприбуття за повісткою до ТЦК тепер можна сплатити онлайн — інструкція

Таку вимогу встановлено п. 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 року № 1487.

Повідомлення (додаток 4) подається лише у випадку, якщо військовозобов’язаний, резервіст чи призовник змінив:

прізвище, ім’я, по батькові;

паспортні дані (внутрішній чи закордонний);

адресу проживання (зареєстрованого чи фактичного);

сімейний стан;

освіту;

місце роботи або посаду.

Терміни

У 5 денний строк з дня проведення звіряння підприємство вносить відповідні зміни до списків персонального військового обліку та надсилає їх до ТЦК, а наразі звітувати необхідно до 5 вересня.

Читайте також Кабмін офіційно запустив електронну чергу до ТЦК

Нагадаємо, на початку липня у застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних. Тепер додали можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

Як пояснили в міністерстві, повістка вважається врученою, якщо її надіслали поштою або вручили особисто. У реєстрі «Оберіг» є позначка про відправлення чи вручення. Неявка не звільняє особу від обов’язку з’явитися до ТЦК.

Також з 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.

Наші тексти мають власний голос. Тисніть на зображення у новині яка вас цікавить ▶️ й дізнавайтеся про все найважливіше в аудіоформаті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.