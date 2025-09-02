Що повідомляти до ТЦК у вересні: зміна облікових даних військовозобов’язаних (термін) — Finance.ua

Що повідомляти до ТЦК у вересні: зміна облікових даних військовозобов’язаних (термін)
Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані щомісяця до 5-го числа інформувати ТЦК та СП, органи СБУ або розвідувальні підрозділи про зміни в облікових даних працівників.
Про це пише Офіційний вебпортал парламенту України.
Таку вимогу встановлено п. 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 року № 1487.
Повідомлення (додаток 4) подається лише у випадку, якщо військовозобов’язаний, резервіст чи призовник змінив:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- паспортні дані (внутрішній чи закордонний);
- адресу проживання (зареєстрованого чи фактичного);
- сімейний стан;
- освіту;
- місце роботи або посаду.
Терміни
У 5 денний строк з дня проведення звіряння підприємство вносить відповідні зміни до списків персонального військового обліку та надсилає їх до ТЦК, а наразі звітувати необхідно до 5 вересня.
Читайте також
Нагадаємо, на початку липня у застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних. Тепер додали можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.
Як пояснили в міністерстві, повістка вважається врученою, якщо її надіслали поштою або вручили особисто. У реєстрі «Оберіг» є позначка про відправлення чи вручення. Неявка не звільняє особу від обов’язку з’явитися до ТЦК.
Також з 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.
Наші тексти мають власний голос. Тисніть на зображення у новині яка вас цікавить ▶️ й дізнавайтеся про все найважливіше в аудіоформаті.
Поділитися новиною
Також за темою
Що повідомляти до ТЦК у вересні: зміна облікових даних військовозобов’язаних (термін)
На аукціоні Sotheby’s буде представлено 32-каратний діамант «Троянда пустелі» (фото)
В Іспанії одні з найвищих податків на нерухомість
Професія фінансовий аналітик: від чого залежить зарплата та що цінують роботодавці
В Україні бракує робочих рук: де найпростіше знайти роботу
Велика Британія продовжила програму для українців ще на два роки