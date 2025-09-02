Що повідомляти до ТЦК у вересні: зміна облікових даних військовозобов’язаних (термін) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що повідомляти до ТЦК у вересні: зміна облікових даних військовозобов’язаних (термін)

Особисті фінанси
1
Що повідомляти до ТЦК у вересні: зміна облікових даних військовозобов’язаних (термін)
Що повідомляти до ТЦК у вересні: зміна облікових даних військовозобов’язаних (термін)
Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані щомісяця до 5-го числа інформувати ТЦК та СП, органи СБУ або розвідувальні підрозділи про зміни в облікових даних працівників.
Про це пише Офіційний вебпортал парламенту України.
Читайте також
Таку вимогу встановлено п. 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 року № 1487.
Повідомлення (додаток 4) подається лише у випадку, якщо військовозобов’язаний, резервіст чи призовник змінив:
  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • паспортні дані (внутрішній чи закордонний);
  • адресу проживання (зареєстрованого чи фактичного);
  • сімейний стан;
  • освіту;
  • місце роботи або посаду.
Терміни
У 5 денний строк з дня проведення звіряння підприємство вносить відповідні зміни до списків персонального військового обліку та надсилає їх до ТЦК, а наразі звітувати необхідно до 5 вересня.
Читайте також
Нагадаємо, на початку липня у застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних. Тепер додали можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.
Як пояснили в міністерстві, повістка вважається врученою, якщо її надіслали поштою або вручили особисто. У реєстрі «Оберіг» є позначка про відправлення чи вручення. Неявка не звільняє особу від обов’язку з’явитися до ТЦК.
Також з 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.
Наші тексти мають власний голос. Тисніть на зображення у новині яка вас цікавить ▶️ й дізнавайтеся про все найважливіше в аудіоформаті.
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems