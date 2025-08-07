З вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери — Finance.ua

З вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери Сьогодні 15:03

З вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери

Із 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП. З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність», — сказано в повідомленні.

За словами міністра оборони, цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.

«Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів», — додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли , що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.

З початку 2025 року ТЦК та СП відкрили 28 212 адміністративних проваджень за порушення правил військового обліку. Найбільше справ від початку року відкрили у Києві — 3 835. Далі йдуть:

Дніпропетровська область — 2 984 справи;

Сумська — 2 464;

Одеська — 2 438;

Харківська — 2 151.

В Україні діє механізм , який дозволяє ставити громадян на військовий облік автоматично, без відвідування ТЦК.

