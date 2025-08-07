З вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери

52
З вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери
З вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери
Із 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
«Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП. З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність», — сказано в повідомленні.
За словами міністра оборони, цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.
Читайте також
«Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів», — додав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.
З початку 2025 року ТЦК та СП відкрили 28 212 адміністративних проваджень за порушення правил військового обліку. Найбільше справ від початку року відкрили у Києві — 3 835. Далі йдуть:
  • Дніпропетровська область — 2 984 справи;
  • Сумська — 2 464;
  • Одеська — 2 438;
  • Харківська — 2 151.
В Україні діє механізм, який дозволяє ставити громадян на військовий облік автоматично, без відвідування ТЦК.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems