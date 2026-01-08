Польща завершує тимчасовий захист українців: як залишитися в країні Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Польща завершує тимчасовий захист українців: як залишитися в країні

Польща офіційно встановила кінцеву дату дії тимчасового захисту для громадян України — 4 березня 2026 року. Після цієї дати статус PESEL UKR втратить чинність, а правила перебування українців у країні поступово будуть приведені у відповідність до загальних норм, що застосовуються до іноземців з-поза Європейського Союзу.

Про це пише InPoland.net.pl.

Нові правила перебування українців у Польщі

Після припинення дії спеціального закону перебування громадян України в Польщі буде можливим лише на загальних підставах. Водночас польська влада готує окремі рішення, спрямовані на спрощення легалізації саме для українців.

Серед таких рішень — можливість отримання тимчасового дозволу на проживання (карти побиту). Подати заяву на такий дозвіл громадяни України зможуть лише один раз. Також передбачено запровадження спеціальної карти CUKR, яка дозволятиме особам зі статусом UKR легально проживати в Польщі до трьох років.

Одним із найбільш стабільних механізмів легалізації залишається статус довгострокового резидента Європейського Союзу. Для його отримання необхідно безперервно прожити в Польщі щонайменше п’ять років на законних підставах, мати підтверджений стабільний дохід протягом мінімум трьох років, а також володіти польською мовою на рівні не нижче B1.

Після 4 березня 2026 року українцям також залишатимуться доступними стандартні підстави для легального перебування в Польщі. Серед них:

офіційне працевлаштування або провадження підприємницької діяльності;

навчання;

возз’єднання з родиною;

гуманітарні підстави.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кароль Навроцький підписав закон, яким внесено зміни до Закону про іноземців та низки інших актів. Документ передбачає цифровізацію процедур легалізації перебування іноземців у Польщі та запровадження нової карти побиту для громадян України з номером PESEL UKR строком на 3 роки.

Близько 40% дорослих іммігрантів з України мають високу або дуже високу ймовірність залишитися в Польщі на постійній основі.

