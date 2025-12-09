Як українцям легалізувати перебування в Польщі після завершення тимчасового захисту Сьогодні 09:08

Дія тимчасового захисту для українців у Польщі завершиться 4 березня 2026 року. Це означає, що правила перебування для власників статусу UKR поступово прирівняють до загальних вимог, які діють для всіх іноземців у Польщі.

Водночас польська влада вже готує нові механізми підтримки українців. Йдеться, зокрема, про спеціальну карту побуту CUKR та спрощені умови отримання довгострокового резиденства ЄС.

Розповідаємо, які варіанти легалізації залишаться після завершення тимчасового захисту та що варто врахувати заздалегідь, щоб уникнути ризиків.

Які варіанти легалізації діятимуть після 4 березня 2026 року

Після завершення дії спецзакону українці з PESEL UKR зможуть оформлювати перебування в Польщі на тих самих підставах, що й інші громадяни третіх країн. Частина механізмів уже діє, інші ще перебувають у процесі впровадження.

Тимчасове проживання: нові правила і карта CUKR

Згідно з поправками до закону, після 30 вересня 2025 року українці зможуть подати заяву на тимчасове проживання лише один раз.

Паралельно держава готує запуск нового типу карти побуту CUKR, яка дозволятиме легально перебувати в Польщі протягом трьох років. Очікується, що цей документ запровадять спеціально для громадян України зі статусом UKR.

Довгостроковий резидент ЄС: найстабільніший варіант

Один із найбільш надійних способів легалізації — статус довгострокового резидента ЄС. Подати заяву на нього можуть ті, хто:

легально проживає в Польщі не менше 5 років;

має стабільний дохід щонайменше протягом 3 років;

підтвердив знання польської мови на рівні B1 або вище.

За даними Gazeta Prawna, кількість заяв на довгострокове резидентство зросла у шість разів порівняно з 2020 роком, що свідчить про зростання інтересу до цього механізму серед українців.

Інші підстави для легального перебування

Залежно від обставин українці також можуть оформлювати легальний статус через:

роботу або бізнес; навчання у закладах вищої освіти; возз’єднання сім’ї; гуманітарні підстави.

Кожен із цих варіантів має власні вимоги та процедури, однак вони дозволяють зберегти безперервність легального перебування після завершення дії тимчасового захисту.

