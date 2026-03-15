В Україні зросла кількість заброньованих айтівців: кого бронюють найчастіше Сьогодні 08:07

17% IT-фахівців в Україні мають бронювання від мобілізації, Фото: freepik

В Україні за пів року зросла частка заброньованих ІТ-фахівців з 13% до 17%. Медіанна зарплата айтівців із бронюванням знизилася. Частіше бронюють у великих і середніх компаніях, державних установах, ІТ-відділах не ІТ-компаній (банки, телеком, ритейл) та у сфері DefTech.

Про це свідчить дослідження Dou.

Скільки айтівців в Україні мають бронювання від мобілізації

За результатами опитування, 17% чоловіків в IT наразі мають бронювання від свого основного роботодавця. За пів року цей показник зріс: улітку 2025 року таких було 13%.

близько 5% мають бронювання чи відстрочку на другій не основній роботі — зазвичай не в IT-компаніях. Пів року тому таких було 4%;

відстрочку мають ще 14% опитаних. За пів року цей показник дещо зменшився: раніше він становив 15%.

21% не підлягають мобілізації з різних причин, влітку 2025 року таких було 24%. Головні причини — вік (до 25 або понад 60 років), стан здоров’я, а також уже пройдена служба (ветерани).

За пів року частка тих, хто не має бронювання, скоротилася з 44% до 39% у грудні 2025 року. Серед основних причин: компанія взагалі не бронює працівників (у понад половини незаброньованих фахівців).

Що з бронюванням айтівців в Україні, Інфографіка: Dou

Кого в ІТ бронюють найчастіше

Найвищі частки заброньованих — серед фахівців рівня Lead+ (31%) і менеджерів (34%). Частка заброньованих зросла і серед сеньйорів — з 13% до 17%, а також серед фахівців без тайтлу — з 13% до 24%.

Найменше заброньованих серед Middle (12%) та Junior (4%). Серед джуніорів значна частина ще не підлягає мобілізації за віком.

Частіше за інших бронювання отримують аналітики (29%), Support-фахівці (26%), системні адміністратори (25%) і фахівці з DevOps & SRE (21%).

Менше заброньованих, ніж у середньому в галузі, серед Software Engineers (14%) і QA-фахівців (12%), а також Design і UI/UX-фахівців (12%). В інших спеціалізаціях показники близькі до середнього рівня — 17%.

Як досвід роботи та тип компанії впливають на бронювання

Статус бронювання залежить від стажу роботи: що більший досвід в ІТ, то вища ймовірність мати бронювання від роботодавця.

Серед спеціалістів з досвідом понад 10 років заброньовані 24%, у категорії 6−9 років — 18%. Дещо нижча частка заброньованих серед IT-фахівців з досвідом 3−5 років (13%) і до 2 років (7%). За пів року частка заброньованих зросла, без винятку, в усіх групах за стажем.

Читайте також Де знайти роботу у Military Tech: 10 вакансій в оборонній індустрії

Найбільше заброньованих серед працівників DefTech/Miltech (58%) та державних установ (43%), трохи менше — в IT-відділах не-IT компаній (33%).

У продуктових компаніях бронювання від роботодавця мають 19% фахівців, у сервісних — 14%, у стартапах — 13%, а в аутстафінгових — 11%.

Тип, розмір компанії і статус бронювання, Інфографіка: Dou

Що більша компанія, то вища частка заброньованих айтівців. Найбільше таких фахівців у компаніях, де працює понад 1000 людей: бронювання мають 26%. У компаніях зі штатом від 200 до 1000 працівників цей показник становить 22%. Серед ІТ-фахівців, які працюють у найменших компаніях — до 10 людей — заброньовані лише 7%.

Медіанна зарплата заброньованих фахівців знизилася

Найвищу медіанну зарплату мають айтівці, заброньовані на другій роботі (тобто ті, хто отримали бронювання не від свого основного ІТ-роботодавця) — $4000. Це суттєво більше за медіанну зарплату у всій вибірці ($3000).

Дещо нижча медіанна зарплата у тих, хто має відстрочку, — $3700.

Читайте також Скільки заробляють розробники в Україні

У спеціалістів, заброньованих роботодавцем, медіанна зарплата становить $3500. За пів року їхня медіанна компенсація зменшилася на $433. Натомість айтівці, заброньовані на другій роботі, а також фахівці з відстрочкою, навпаки, додали по $200 до медіани.

Найнижчий рівень компенсації зберігається у айтівців, які не підлягають мобілізації, — $1837, що значно менше за медіану у вибірці загалом. Це наймолодші фахівці, які через вік не підлягають мобілізації та лише починають кар’єру в ІТ.

Скільки заробляють та статус бронювання, Інфографіка: Dou

Де в Україні найбільше заброньованих айтівців

Найбільша частка заброньованих IT-фахівців зберігається у Києві. За пів року цей показник зріс з 16% до 21%.

Нижчі за середні показники — в Одесі, Луцьку, Миколаєві, Вінниці та Рівному. Найменші частки заброньованих айтівців — у Харкові (9%), Чернівцях (8%) і Сумах (5%).

За пів року частка заброньованих фахівців значно зросла, окрім Києва, у Львові (з 13% до 17%), Кропивницькому (з 2% до 15%) і Луцьку (з 2% до 11%).





За матеріалами: Dou

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.