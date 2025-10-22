Індексація пенсії в Польщі у 2026 році: що планують Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Уряд Польщі заклав у бюджеті майже 22 мільярди злотих на підвищення пенсійних виплат у 2026 році.

Згідно з поточними прогнозами, коефіцієнт індексації у 2026 році може сягнути приблизно 4,9%, пише inpoland.net.pl

Експерти зазначають, що це значно нижча індексація, ніж у попередні роки:

у 2023 році вона становила 14,8%,

у 2024 році — 12,12%.

Аналітики пояснили, що менше підвищення зумовлене, перш за все, зниженням інфляції.

Наразі мінімальна пенсія становить 1878,91 злотих брутто (1709,81 злотих нетто). Якщо підвищення буде на рівні прогнозованого, то розмір мінімальної пенсії зросте до 1970,98 злотих брутто.

У Польщі пенсіонери, які мотримують мінімальну пенсію, не сплачують податок на прибуток. Таким чином, після вирахування внесків на медичне страхування вони отримають 1793,59 злотих нетто. Після індексації пенсія збільшиться на 83,78 злотих на місяць.

Якщо розмір пенсії більше, ніж 2500 злотих брутто, то в такому разі стягується податок на прибуток у розмірі 12%.

Якщо пенсіонер має право на виплату в розмірі 4000 злотих брутто, після індексації на його рахунок буде нараховано на 196 злотих брутто більше. ZUS відрахує з цієї суми внесок на медичне страхування (377,64 злотих).

Станом на кінець вересня 2025 року найбільшу кількість заяв на отримання статусу біженця в Польщі подали громадяни:

України — 6,2 тис. осіб.

Довідка Finance.ua:

Середній розмір пенсії в Україні за останній квартал зріс на 26,6 грн і становить 6436,8 грн. Про це повідомивнародний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами нардепа, у річному вимірі середня пенсія зросла майже на 10%. Водночас інфляція у вересні 2025 року становила 11,9% у порівнянні з вереснем 2024 року, а середня інфляція за дев’ять місяців 2025-го склала 13,9%.

Раніше Finance.ua писав, що станом на 1 жовтня 2025 року в Україні нараховують 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 6 436 грн. З них 2,8 млн працюючих пенсіонерів отримують трохи більше — у середньому 7 069 грн.

