Скільки українцям доведеться прожити в Польщі, аби претендувати на громадянство

Скільки українцям доведеться прожити в Польщі, аби претендувати на громадянство

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму проект закону, який передбачає суттєве посилення вимог для іноземців, зокрема українців, що претендують на польське громадянство.

Про це пише pap.pl

Що передбачає законопроєкт

Збільшення мінімального терміну безперервного проживання в Польщі для отримання польського громадянства з трьох до 10 років передбачено проектом змін до Закону про польське громадянство, поданим до Сейму президентом Каролем Навроцьким.

«Метою законопроекту є створення умов, сприятливих для повнішої інтеграції іноземців перед наданням їм польського громадянства», — йдеться в обґрунтуванні.

За словами автора законопроекту, існування «тривалого, фактичного зв’язку між іноземцем та державною спільнотою виправдовує його вступ до цієї спільноти. Однак встановлення таких зв’язків та інтеграція його з державною спільнотою потребує часу, а трирічний період, що діє наразі, є недостатнім».

Як зазначається в обґрунтуванні президентського законопроекту, «не може бути інтеграції, яка виправдовує участь у спільноті громадян без проживання в державі та функціонування в її суспільстві».

«Громадянство — це, перш за все, членство в політичній, історичній, культурній та аксіологічній спільноті, що передбачає не лише каталог прав, а й обов’язок піклуватися та нести відповідальність за спільне благо, яким має бути Республіка Польща для всіх громадян», — йдеться в обґрунтуванні законопроекту.

Нинішній 3-річний термін проживання, необхідний для отримання громадянства, «є одним із найкоротших у Європейському Союзі», що, за оцінками, «може не забезпечити достатньо часу для опанування польської мови на рівні B1, розуміння культури та повної адаптації до соціальних та правових реалій».

Де скільки

Угорщина, як зазначено в обґрунтуванні, вимагає, наприклад, 8 років. Італія, Австрія та Іспанія — 10 років.

Франція — 5 років (з можливістю скорочення до 2 років для випускників).

Німеччина — 5 років (з можливістю скорочення до 3 років після інтеграційного курсу).

Чеська Республіка — 5 років.

«Збільшення терміну безперервного проживання в Польщі до 10 років відповідає цим стандартам, сприяючи кращій асиміляції. Довший термін проживання забезпечує більше часу для інтеграції, що має вирішальне значення для гармонійного співіснування в польському суспільстві», — зазначається у повідомленні. «Впровадження запропонованих змін має важливе значення для забезпечення соціальної та економічної стабільності Польщі в умовах швидкого зростання міграції», — додається у повідомленні.

Було визнано, що набрання чинності нормативних актів означатиме зменшення надходжень до державного бюджету від збору за визнання громадянином Польщі, яке коливатиметься від 1 мільйона до 3 мільйонів злотих, за умови, що щорічно опрацьовується приблизно 10 000 заяв про визнання громадянином Польщі. З 1 серпня 2025 року цей збір становитиме 1000 злотих.

Однак Канцелярія Президента Республіки Польща зазначила, що зменшення «частково компенсується економією на соціальних виплатах».

Законопроект пропонує, щоб закон набрав чинності через 30 днів після його оголошення.

