Ціна на золото зросла до максимуму за 16 років

Спотова ціна золота зросла на 1% і досягла 3870,14 доларів за унцію. З початку вересня злитки золота подорожчали на 12,3% і наближаються до свого найвищого місячного зростання з листопада 2009 року.
Про це пише reuters.
Головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер зазначив, що наближення можливого закриття уряду США створює невизначеність на ринку, що сприяло зростанню цін на золото. Він також додав, що рівень у 4000 доларів за унцію є реальною ціллю для металу до кінця року, оскільки низькі процентні ставки та геополітичні ризики продовжують підтримувати попит на дорогоцінний метал.
Спотова ціна срібла зросла на 0,3% до 47,08 долара за унцію та з початку місяця зросла на 18,6%. Платина зросла на 0,5% до 1609,40 долара, а паладій — на 0,9% до 1278,62 долара.
Нагадаємо, Африка є найбільшим виробником золота у світі, видобувши 1010 тонн у 2024 році. Гана лідирує на континенті з 141 тонною, за нею йдуть Малі (100 тонн) і Південна Африка (99 тонн).
Китай залишається провідним національним виробником з 380 тоннами, за ним слідує росія з 330 тоннами. Тільки ці дві країни забезпечують майже 20% світового виробництва.
Австралія йде слідом із 284 тоннами, що робить її провідним західним виробником золота та основою загального обсягу виробництва Океанії, який становить 346 тонн.
За матеріалами:
Finance.ua
