Яке золото найдешевше і чому (ціна та проба) Сьогодні 19:00 — Банківські метали

Яке золото найдешевше і чому (ціна та проба)

Найнижчу ціну має золото 333 проби. Воно містить всього 33,3% від усього сплаву, тому і має таку ціну, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Національний банк України встановлює ціни на золотий брухт. Станом на 22 вересня вартість, залежно від проби така:

333 проба: 1 578,64 гривні за грам,

375 проба: 1 777,75 гривні за грам;

500 проба: 2 370,34 гривні за грам;

583 проба: 2 763,81 гривні за грам;

585 проба: 2 773,29 гривні за грам;

750 проба: 3 555,50 гривні за грам;

900 проба: 4 266,60 гривні за грам;

916 проба: 4 342,45 гривні за грам;

958 проба: 4 541,56 гривні за грам;

999 проба: 4 735,93 гривні за грам.

Ціни на золото стабілізувалися у вівторок після досягнення рекордно високого рівня, що підкріплювалося очікуваннями подальшого зниження ставок у США та ослабленням долара. Про це повідомляє reuters.

Станом на 23.09.2025 спотова ціна на золото зросла на 0,2% до 3 753,25 долара за унцію після досягнення рекордного максимуму в 3 759,02 долара раніше протягом сесії.

Відмінності між червоним, жовтим та білим пов’язані не тільки із зовнішнім виглядом, але й зі складом дорогоцінного металу, а також з його вартістю.

Чисте золото називають банківським та відливають у злитки. Його застосовують в основному для формування золото-валютних резервів і зберігають у спеціальній упаковці, що захищає від пошкоджень.

Проба — це показник вмісту чистого золота в сплаві, виражений в тисячних частках. Чим вище проба, тим більше в виробі золота і вище його вартість. Для ювелірних прикрас частіше використовують золото 585 проби, яке поєднує привабливий зовнішній вигляд зі зручністю в обробці.

Довідка Finance.ua:

Світове виробництво золота у 2024 зросло на понад 20%, коли всього було видобуто понад 3 661 тонну цього металу. Про це йдеться у дописі центру CASE Україна.

За останні місяці ринок золота пережив справжній бум, а зараз його ціна встановила новий рекорд. Як може змінитися вартість золота до кінця року та як на курс золота впливає війна в Україні — дізнаєтесь у цьому відео.

