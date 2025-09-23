0 800 307 555
Золото досягло рекордно високого рівня

Ціни на золото стабілізувалися у вівторок після досягнення рекордно високого рівня, що підкріплювалося очікуваннями подальшого зниження ставок у США та ослабленням долара. Про це повідомляє reuters.

Станом на 23.09.2025 спотова ціна на золото зросла на 0,2% до 3 753,25 долара за унцію після досягнення рекордного максимуму в 3 759,02 долара раніше протягом сесії.
Ф’ючерси на золото в США з поставкою у грудні зросли на 0,3% до 3787,40 долара.
Думки аналітиків
«Я думаю, що це переважно фактор очікувань щодо монетарної політики, потенційно нижчих процентних ставок та ризиків зростання інфляції», — сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.
«Короткостроковий тренд залишається бичачим, але ми очікуємо короткострокового відкату більше через технічні фактори», — сказав старший ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг.
Інвестори з нетерпінням чекають на виступ Пауелла, щоб отримати сигнали щодо політики центрального банку США. Індекс особистих споживчих витрат США, головний показник інфляції ФРС, має бути опублікований у п’ятницю.
Раніше Deutsche Bank підвищив свій прогноз середньої ціни золота на 2026 рік одразу на $300 — до $4000 за унцію.
Причинами називають зростання попиту з боку центробанків, можливе послаблення долара США та очікуване відновлення циклу зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС).

Довідка Finance.ua:

  • Світове виробництво золота у 2024 зросло на понад 20%, коли всього було видобуто понад 3 661 тонну цього металу. Про це йдеться у дописі центру CASE Україна.
  • Африка є найбільшим виробником золота у світі, видобувши 1010 тонн у 2024 році. Гана лідирує на континенті з 141 тонною, за нею йдуть Малі (100 тонн) і Південна Африка (99 тонн).
  • Китай залишається провідним національним виробником з 380 тоннами, за ним слідує росія з 330 тоннами. Тільки ці дві країни забезпечують майже 20% світового виробництва.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
