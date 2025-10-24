Інвестиції в дорогоцінні метали: що обрати і на що звернути увагу
Дорогоцінні метали традиційно вважаються надійним способом збереження капіталу. У часи валютних коливань, інфляції та геополітичної нестабільності попит на них не лише зберігається, а й зростає.
Існує кілька основних способів інвестування. Щоб обрати найзручніший, варто розуміти особливості кожного варіанту.
Злитки
Найпростіший спосіб — купівля злитків. Вони можуть мати різну вагу: від одного грама до кількох кілограмів. Такі вкладення відзначаються високою ліквідністю, тобто їх легше продати.
Однак перед покупкою варто з’ясувати, чи нараховується ПДВ, а також продумати питання зберігання. У кризові періоди продаж злитків може бути складнішим, тому цей момент теж варто враховувати.
Інвестиційні монети
Інвестиційні монети карбують державні монетні двори. Серед найвідоміших «Кленовий лист», «Києво-Печерська лавра» та «Архістратиг Михаїл» від НБУ.
Купити такі монети можна в банках або на спеціалізованих інвестиційних майданчиках. У другому випадку потрібно бути обережним, адже ризик натрапити на шахраїв досить високий.
Серед переваг — колекційна цінність і зручність подальшого продажу. Деякі монети навіть звільнені від ПДВ. Водночас ризик підробок великий, банківська націнка може бути значною, а попит на окремі серії нестабільний.
Металеві рахунки
На рахунку можна зберігати вартість золота, срібла, платини чи інших металів як у фізичній формі, так і у вигляді віртуальних грамів.
Існує два типи таких рахунків:
- знеособлений — віртуальний, де купівля та продаж здійснюються у вигляді «умовних грамів», без отримання злитків;
- з фізичним постачанням, коли банк фактично зберігає куплені або передані клієнтом злитки.
Перший варіант зручний для тих, хто не хоче перейматися зберіганням металів, а другий для тих, хто надає перевагу фізичному володінню активом.
Як купити дорогоцінні метали
