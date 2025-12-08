Золото продовжує дорожчати — що на це впливає Сьогодні 16:14 — Банківські метали

Золото продовжує дорожчати — що на це впливає

Ціни на золото в понеділок зросли, оскільки ринок очікує зниження процентної ставки у США, що чинить тиск на долар напередодні засідання Федеральної резервної системи.

Про це пише Reuters.

Рух цін: Спотова ціна на золото піднялася на 0,2% до 4 206,36 долара за унцію, тоді як ф’ючерси з поставкою в лютому знизилися на 0,2% до 4 235,60 долара.

Долар та попит: Індекс долара (.DXY) трохи знизився, наближаючись до місячного мінімуму, що робить золото більш доступним для іноземних покупців.

«Золото виграє від ослаблення долара та очікувань зниження ставок ФРС», — зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Економічні фактори та прогнози ФРС

Минулі дані показали помірне зростання споживчих витрат у США, що відображає уповільнення економічного зростання та слабкість ринку праці. Кількість робочих місць у приватному секторі у листопаді зазнала найбільшого падіння за понад два з половиною роки.

За даними FedWatch від CME, ринок оцінює ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС 9−10 грудня на 87%. Нижчі ставки зазвичай підвищують попит на недохідні активи, такі як золото. Аналітик прогнозує, що ціна золота може піднятися до 4 500 доларів за унцію наступного року.

Срібло та інші метали

Срібло зросло на 0,3% до 58,43 долара за унцію після рекордного максимуму в 59,32 долара минулої п’ятниці.

«Срібло виграє від тих же факторів, що й золото, а очікування зростання промислового попиту додатково підтримують його ціну», — зазначив Стауново.

Платина подорожчала на 0,9% до 1 656,61 долара, а паладій — на 1,2% до 1 475,11 долара за унцію. Ціна срібла цього року подвоїлася через дефіцит поставок та визнання його критично важливим мінералом США.

Раніше ми повідомляли, що за прогнозами , ціни на золото, ймовірно, здолають позначку в 5000 доларів за унцію вже у 2026 році. Переважно — через активну закупівлю золота центробанками країн з економікою, що розвивається.

