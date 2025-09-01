У Казахстані знайшли багате родовище золота — Finance.ua

У Казахстані знайшли багате родовище золота Сьогодні 18:00 — Банківські метали

У Казахстані знайшли багате родовище золота

Казахстан здійснив значний прорив у розробці природних ресурсів, відкривши 38 нових родовищ корисних копалин, включаючи 19 тонн золота та величезні запаси рідкоземельних металів.

Ці відкриття знаменують собою стратегічний зсув для центральноазіатської країни, сигналізуючи про її прагнення стати ключовим постачальником у світових ланцюгах постачання чистої енергії та технологій, пише Ці відкриття знаменують собою стратегічний зсув для центральноазіатської країни, сигналізуючи про її прагнення стати ключовим постачальником у світових ланцюгах постачання чистої енергії та технологій, пише dailygalaxy

Ці висновки, опубліковані в журналі Minerals , були зроблені протягом першого кварталу 2025 року в рамках національної ініціативи щодо прискорення геологорозвідувальних робіт до 2026 року.

Золото та рідкісноземельні метали знайдені поблизу столиці

Одним із найважливіших відкриттів є родовище рідкісноземельних елементів, розташоване за 261 милю від Астани, в регіоні Жана-Казахстан. За даними Міністерства промисловості та будівництва, на цьому місці міститься понад 20 мільйонів метричних тонн матеріалу, збагаченого неодимом, церієм, лантаном та ітрієм — критично важливими компонентами в електромобілях, вітрових турбінах, електроніці та оборонних системах. Середній вміст рідкісноземельних елементів оцінюється в 700 грамів на тонну.

Що це дасть

Якщо це родовище буде повністю підтверджено, воно поставить Казахстан одразу після Китаю та Бразилії за обсягом світових запасів рідкісноземельних елементів.

Країна, яка раніше була відсутня у списку джерел рідкісноземельних елементів Геологічної служби США, може швидко вийти на передній план на щільно сконцентрованому світовому ринку.

Для підтримки розробки дослідники розпочали випробування методів видобутку, придатних для геології Казахстану. Дослідження родовища Кундибай, проведене у 2025 році, було зосереджено на вилуговуванні вивітрених глин сірчаною кислотою, пропонуючи розуміння більш стійких методів обробки за низьких температур.

Це відкриття є частиною ширшої кампанії з картографування 2,2 мільйона квадратних кілометрів території Казахстану до 2026 року. Програму очолює Єрлан Галієв, голова Національної геологічної служби (АТ), яка поєднує традиційні геологічні польові роботи із супутниковою зйомкою та геофізичним моделюванням для визначення зон, багатих на корисні копалини.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.