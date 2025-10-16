Золото подорожчало до історичного максимуму на тлі геополітичної напруги Сьогодні 10:21 — Банківські метали

Золото подорожчало до історичного максимуму на тлі геополітичної напруги

Ціни на золото досягли рекордних рівнів через загострення торговельних суперечок між США та Китаєм, а також очікування подальшого пом’якшення монетарної політики Федеральною резервною системою (ФРС).

Про це пише Bloomberg.

Це підтримало попит на дорогоцінний метал як надійний актив у період невизначеності.

Рекордні ціни та інтерес до дорогоцінних металів

Протягом тижня вартість золота зросла більш ніж на 5% і в четвер перевищила 4242 долари за унцію — найвищий рівень в історії. Зростання, яке триває з середини серпня, посилилося через активні купівлі з боку інвесторів.

Ажіотаж охопив і ринок срібла — ціна на нього піднялася більш ніж на 3% у середу, оскільки пропозиція на лондонському ринку залишається обмеженою.

Політика ФРС і фактор Трампа

Трейдери очікують щонайменше одного істотного зниження ставки в США до кінця року. Голова ФРС Джером Павелл натякнув, що ще одне зниження на чверть пункту можливе вже цього місяця. Зниження ставок, як правило, стимулює попит на золото, адже воно не приносить відсотків і стає привабливішим за облігації.

Президент Дональд Трамп заявив, що США нині фактично ведуть торговельну війну з Китаєм. Це посилило побоювання щодо наслідків для світової економіки й підвищило інтерес до золота як до «тихої гавані». Водночас міністр фінансів Скотт Бессент виступив за паузу перед подальшим підвищенням тарифів.

Вплив урядового «шатдауну» і попиту центробанків

Зростанню цін також сприяло тривале припинення роботи уряду США, а також так звана «торгівля знеціненням», коли інвестори уникають державних боргових інструментів і валют, захищаючись від ризику дефіциту бюджету.

Читайте також Цей шатдаун може стати найдовшим в історії США

Додаткову підтримку ринку забезпечили центральні банки, які активно скуповують золото. Саме їхній попит став одним із чинників понад 60% зростання ціни з початку року.

Прогнози цін на золото

Аналітики ANZ Group Holdings Ltd. Соні Кумарі та Деніел Хайнс зазначають, що «надзвичайне зростання» золота поки не демонструє ознак уповільнення.

Експерти підвищили прогноз на кінець року до 4400 доларів за унцію, очікуючи пікових значень близько 4600 доларів у червні 2026 року.

«Зростаюча стурбованість щодо незалежності ФРС, політична невизначеність, тарифи, геополітична напруженість і боргові ризики підтримуватимуть інтерес інвесторів до золота», — наголосили аналітики.

Ситуація на ринку дорогоцінних металів

Станом на 12:00 у Сінгапурі спотова ціна золота становила 4232,98 долара за унцію (+0,6%).

Ціна на срібло майже не змінилася.

Індекс спотового долара Bloomberg знизився на 0,1%, продовжуючи падіння третій день поспіль.

Паладій подорожчав, а платина залишилася без змін.

Bloomberg також пише, що ринок срібла у Лондоні стикається з браком ліквідності, що призвело до світового «полювання» на цей метал. Ціни перевищили 53 долари за унцію, що є рекордом, і залишаються стабільними вже кілька днів поспіль.

