У США повертається золота лихоманка, — WSJ Сьогодні 16:12

У США повертається золота лихоманка, — WSJ

Рекордна вартість дорогоцінних металів спонукала багатьох американців проміняти офісні крісла та ноутбуки на кирки й відра — усе більше людей вирушають на пошуки золота.

Про це пише The Wall Street Journal.

Так, видання зазначає, що у США розгортається нова золота лихоманка. У соцмережах користувачі хваляться самородками, демонструють своє спорядження — від старомодних лотків для промивання до професійних металошукачів. Інші ретельно вивчають карти та обмінюються порадами, сподіваючись знайти власну золоту жилу.

Ціна, що розпалює азарт

Сьогоднішня мрія натрапити на золото вже не здається такою фантастичною. Ціна дорогоцінного металу перевищила $4000 за унцію (понад $128,6 за грам), і навіть невелика знахідка може змінити життя.

На тлі фінансових труднощів багато американців бачать у цьому не лише шанс заробити, а й спосіб відволіктися від буденності. Для когось — це нове хобі, для когось — романтика пригод і відчуття мисливського азарту.

Читайте також Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $4900 до кінця 2026 року

При цьому, пише TWSJ, не обов’язково вирушати у дикі гори. Частина ентузіастів полює на золото просто у міських парках — шукають загублені прикраси дорогоцінних металів дорогою на роботу. Проте ті, хто бодай раз відчув, як блиснуло справжнє золото в річковому піску, кажуть, що це відчуття не відпускає.

Для новачків є й легші шляхи. У Південній Дакоті, у регіоні Блек-Гіллз, що колись був центром лихоманки 1870-х, музей золотодобування пропонує навчальні програми і навіть дозволяє шукати золото на своїй території — знайдене залишається тому, хто його відкрив.

Та як і півтора століття тому, найбільш стабільні прибутки отримують не шукачі, а ті, хто продає спорядження. А в епоху інтернету — ще й ті, хто монетизує свої пошуки у соцмережах. Популярні YouTube-канали про золотошукачів збирають понад пів мільйона підписників.

Ціни на золото б’ють історичні рекорди

Як ми повідомляли раніше, від початку року вартість золота зросла більш ніж на 50%. 1 грам металу зараз коштує близько $131,55, що стало історичним максимумом.

Зростання ціни на золото потягнуло за собою й інші дорогоцінні метали — насамперед срібло. Його подорожчання пов’язане з високим промисловим попитом у сферах сонячної енергетики та електроніки.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.