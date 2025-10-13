0 800 307 555
Чому золото і срібло б’ють рекорди

Банківські метали
61
Золото зростає до рекордного рівня на тлі загострення торговельних проблем між США та Китаєм, а срібло досягло історичного максимуму.
Про це пише reuters.
Золото

Золото піднялося на 1,5% - до абсолютного рекорду $4 078,05 за унцію. Ф’ючерси на золото в США з поставкою в грудні зросли на 2,3% - до $4 093,50.
У п’ятницю президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100% мита на товари з Китаю та оголосив про нові експортні обмеження на критичне ПЗ до 1 листопада у відповідь на обмеження Китаєм на рідкісноземельні елементи та обладнання. Пекін у неділю назвав свої кроки обґрунтованими, утім утримався від додаткових мит на американські товари.

Срібло

Срібло підскочило на 2,7% - до рекордних $51,70 за унцію. На нього впливають ті самі фактори, а також дефіцит «живого» спотового металу.
Goldman Sachs у неділю заявив, що в середньостроковій перспективі ціни на срібло зростатимуть завдяки припливу приватних інвестицій, але попередив про вищу короткострокову волатильність і ризики зниження порівняно із золотом.
Безприбутковий метал від початку року подорожчав на 53% - через геополітичні ризики, активні закупівлі центробанками, приплив у ETF, очікування зниження ставок ФРС та економічну невизначеність, пов’язану з тарифами.
Finance.ua
