Банківські метали
Вартість золота оновила рекорд через «шатдаун» у США
У середу ціни на золото піднялися до історичного максимуму. Інвестори шукають безпечні активи на тлі зупинки роботи уряду США та очікувань, що Федеральна резервна система піде на зниження процентних ставок.
Про це пише Reuters.
Спотова ціна золота зросла на 0,8% — до 3 886,97 долара за унцію станом на 10:55 за Гринвічем, після того як раніше було зафіксовано рекорд у 3 898,18 долара. Грудневі ф’ючерси на золото у США піднялися ще вище — на 1,1%, до 3 914,50 долара.

Долар слабшає — золото дорожчає

Долар знизився відносно кошика провідних валют, що зробило золото доступнішим для покупців за межами США.
«Долар слабшає на тлі очікувань більш м’якої політики ФРС», — пояснив аналітик ActivTrades Рікардо Євангеліста.
За його словами, процес пришвидшився після провалу голосування за бюджетний законопроєкт, що й призвело до часткового закриття урядових установ.
Наслідки урядового «шатдауну»

Припинення роботи уряду може коштувати тисяч робочих місць у федеральних структурах і затримати публікацію важливих економічних звітів, зокрема даних про зайнятість (NFP), які мали вийти в п’ятницю.
Золото ж, яке не приносить доходу, але традиційно вважається «тихою гаванню» в часи кризи, виграє від низьких ставок та нестабільності.

Інші дорогоцінні метали

  • Срібло піднялося на 1,2% — до максимуму за останні 14 років (47,22 долара за унцію).
  • Платина зросла на 0,4% — до 1 580,55 долара.
  • Паладій залишився майже без змін на рівні 1 259,68 долара.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
