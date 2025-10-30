0 800 307 555
Скільки золота вже видобуло людство і скільки залишилося (інфографіка)

Дефіцит золота — одна з причин, чому цей метал досі вважають «тихою гаванню» під час політичних та економічних потрясінь. У 2025 році золото подорожчало більш ніж на 50% — це один із найбільших стрибків за останні роки.
Якщо розплавити все золото, колись видобуте у світі (приблизно 216 000 тонн), і відлити з нього куб, його висота становила б близько 22 метрів — це як чотириповерховий будинок. Якщо ж взяти лише ті запаси, які ще залишаються для видобутку (приблизно 64 000 тонн), куб буде всього 15 метрів заввишки.
Сервіс Visual Capitalist наочно порівняв ці куби з висотою Великої піраміди Гізи.
Світові запаси золота наочно: на основі даних Всесвітньої ради по золоту, Геологічної служби США (USGS) та Британської енциклопедії.
Скільки золота вже видобули — і що залишилося

Близько 75% доступного золота на планеті вже добули. Нових родовищ знаходять дедалі менше, а собівартість видобутку зростає, тому все більше уваги приділяють переробці та технологічним способам вилучення металу з бідніших руд.
Найбільший прорив стався у другій половині ХХ століття: з появою великих відкритих кар’єрів і нових методів переробки було видобуто близько двох третин усього золота від 1950 року.

У якій формі зберігається золото

  • 45% — ювелірні вироби
  • 22% — злитки та монети
  • близько 17% — запаси центральних банків як стратегічний резерв
  • решта використовується у промисловості: електроніка, медицина, аерокосмічна техніка.

Чому золото знову зростає в ціні

У 2025 році ціна вперше перевищила $4000 за унцію. Інвестори шукають захист від нестабільності, слабкого долара та геополітичних ризиків.
Додатковий фактор — зміна політики великих держав. Китай та інші країни почали відходити від доларових резервів на користь золота — зокрема після того, як США запровадили жорсткі санкції проти росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Свою роль відіграли і роздрібні інвестори, які також переорієнтувалися на «твердий актив», щоб убезпечитися від інфляції.

Чи є шанс відкрити нові поклади

У землі залишається близько 64 000 тонн економічно доступних запасів. Проте пошуки ускладнюються: руда бідніша, нові поклади розташовані глибше й у важкодоступних районах, а вартість геологорозвідки та видобутку продовжує зростати.
Інвестиції
Payment systems