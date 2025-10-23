Золото стрімко дорожчає: інвестори тікають від ризиків у «тиху гавань» Сьогодні 17:32 — Банківські метали

Золото стрімко дорожчає: інвестори тікають від ризиків у «тиху гавань»

У четвер ціни на золото зросли більш ніж на 1% після двох днів падіння. Поновлення геополітичної напруги збільшило попит на «безпечні» активи, а інвестори готуються до оприлюднення ключових даних щодо інфляції у США, запланованих на п’ятницю.

Про це пише Reuters.

Станом на 13:21 за Гринвічем спотова ціна на золото піднялася на 1,2% — до 4143,80 долара за унцію, після того як напередодні впала до майже двотижневого мінімуму.

Грудневі ф’ючерси у США зросли на 2,3% — до 4160,50 долара.

У понеділок золото оновило історичний максимум — 4381,21 долара, але вже наступного дня зазнало найрізкішого падіння за останні п’ять років.

До слова, ціни на інші метали також пішли вгору:

срібло — +1,6%, до 49,29 долара за унцію;

платина — +1,2%, до 1640,61 долара;

паладій — +0,1%, до 1457,08 долара.

Цього року золото подорожчало на 57%

За словами Пітера Ґранта, віцепрезидента Zaner Metals, усі чинники, що підтримували ріст цін на золото цього року, залишаються актуальними.

«Під час падіння інвестори користувалися моментом для купівлі, а сьогодні попит підсилює зростання торговельної та геополітичної напруги», — пояснив експерт.

Вартість золота зросла приблизно на 57% від початку року через геополітичну нестабільність, економічну невизначеність, очікування зниження відсоткових ставок і активні закупівлі металу центральними банками.

Інвестори чекають на дані про інфляцію

Тепер увага ринку зосереджена на п’ятничному звіті про індекс споживчих цін у США — одному з головних орієнтирів для Федеральної резервної системи перед її засіданням наступного тижня. Очікується, що базова інфляція у вересні залишиться на рівні 3,1%.

Ринки вже заклали у прогнози зниження ставки на 25 базисних пунктів, а ще одне зниження очікується в грудні. Золото, яке не приносить доходу, традиційно виграє в умовах низьких ставок.

Прогноз JP Morgan

Аналітики JP Morgan прогнозують, що середня ціна на золото може зрости до 5055 доларів за унцію до четвертого кварталу 2026 року.

Прогноз базується на очікуваннях стабільного попиту інвесторів та активних закупівель центральних банків — близько 566 тонн на квартал упродовж наступного року.

