Оптимізм на ринках знизив ціни на золото

Ціни на золото знизилися після нещодавнього рекордного зростання. Оптимізм інвесторів щодо зменшення глобальної торговельної напруженості та очікування відновлення роботи уряду США зменшили інтерес до захисних активів.

Про це пише Bloomberg.

У вівторок вартість злитків знизилася на 0,8% після досягнення піку в 4 381,52 долара за унцію днем раніше.

Технічні індикатори, зокрема індекс відносної сили (RSI), свідчать, що попереднє зростання могло бути надто стрімким. Додатковий тиск на золото створило зміцнення долара США, яке робить дорогоцінні метали дорожчими для іноземних покупців.

Геополітичні чинники

Інвестори уважно стежать за розвитком відносин між США та Китаєм. Президент Дональд Трамп заявив про можливість «чудової торговельної угоди» з Пекіном напередодні нових переговорів, але водночас повторив намір підвищити тарифи на китайські товари, якщо домовленості не буде до 1 листопада.

Крім того, директор Національної економічної ради Кевін Гассетт висловив сподівання, що роботу уряду США може бути відновлено вже цього тижня.

Золото зростає дев’ятий тиждень поспіль

Попри короткочасне зниження, золото демонструє стабільне річне зростання. Від початку 2025 року його ціна піднялася приблизно на 65%. На це вплинули активні закупівлі з боку центральних банків, а також приплив коштів у біржові інвестиційні фонди (ETF).

Додатковим чинником підтримки стали геополітична напруженість, високий рівень державного боргу та занепокоєння щодо незалежності Федеральної резервної системи США.

Срібло випереджає золото за темпами зростання

Срібло подорожчало ще відчутніше — майже на 80% від початку року. Це зростання частково пояснюється тими самими макрофакторами, що впливають на золото, а також дефіцитом металу на лондонському ринку.

Різниця між цінами на лондонському спотовому ринку та нью-йоркськими ф’ючерсами спричинила збільшення поставок срібла до Великої Британії, що має знизити напруження на ринку.

Станом на 7:00 ранку в Лондоні спотова ціна золота знизилася на 0,8% — до 4 322,93 долара за унцію. Індекс спотового долара Bloomberg зріс на 0,2%. Срібло, платина та паладій також показали незначне зниження.

