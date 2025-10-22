Атаки рф пошкодили залізницю: які зміни в маршрутах та затримки поїздів
Через масований обстріл всієї території України є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.
Про це пише Укрзалізниця.
Поїзд № 43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області.
Орієнтовна затримка — до двох годин.
Також зміненим маршрутом прослідує поїзд № 793/794 Черкаси — Київ. Затримка у дорозі близько години.
Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів.
