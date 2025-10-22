Атаки рф пошкодили залізницю: які зміни в маршрутах та затримки поїздів Сьогодні 11:44 — Банківські метали

Атаки рф пошкодили залізницю: які зміни в маршрутах та затримки поїздів

Через масований обстріл всієї території України є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.

Про це пише Укрзалізниця.

Читайте також «Укрзалізниця» перебудує маршрути до прифронтових міст

Поїзд № 43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області.

Орієнтовна затримка — до двох годин.

Також зміненим маршрутом прослідує поїзд № 793/794 Черкаси — Київ. Затримка у дорозі близько години.

Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.