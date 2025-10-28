Ціни на золото у вівторок продовжують знижуватися Сьогодні 19:10 — Банківські метали

Ціни на золото у вівторок продовжують знижуватися

Ціни на золото у вівторок продовжили знижуватися після падіння нижче 4000 доларів за унцію на попередній сесії, оскільки ознаки послаблення торговельної напруженості між США та Китаєм знизили привабливість злитків як безпечної гавані напередодні засідання Федеральної резервної системи, за яким уважно спостерігають.

О 08:45 за східним часом (12:45 за Гринвічем) спотова ціна на золото знизилася на 1,6% до 3 920,77 долара за унцію, а ф’ючерси на золото в США знизилися на 2,1% до 3 934,51 долара за унцію.

У понеділок жовтий метал впав більш ніж на 3% до мінімуму за понад два тижні. Ціни впали приблизно на 10% з рекордно високого рівня $4 381,29 за унцію, досягнутого лише тижнем раніше.

Послаблення напруженості між США та Китаєм стримує попит на злитки

Різке скорочення відбулося після того, як переговірники з Вашингтона та Пекіна досягли попередніх торговельних рамок під час переговорів у Куала-Лумпурі минулими вихідними.

Ця пропозиція має на меті запобігти новому раунду тарифів і санкцій і може прокласти шлях до прориву, коли президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном пізніше цього тижня.

Оптимізм навколо переговорів знизив попит на золото як захист від геополітичних ризиків.

«Навіть після корекції (у понеділок) ціна на золото цього року все ще зросла більш ніж на 50%, що підкріплюється сильним попитом на ETF та скуповуванням коштів центральними банками на тлі диверсифікації», — йдеться у нещодавній записці аналітиків ING.

«Нещодавнє зниження цін може навіть розглядатися деякими центральними банками як шанс збільшити свої активи», — додали вони.

Зараз інвестори зосереджені на засіданні ФРС щодо монетарної політики, яке розпочнеться пізніше сьогодні та, як очікується, завершиться в середу зниженням ставки на 25 базисних пунктів.

Раніше йшлося , що Bank of America Global Research переглянув свої прогнози щодо дорогоцінних металів, піднявши очікувану ціну на золото у 2026 році до $5000 за унцію, тоді як середній прогноз наразі складає близько $4400.

. Також ми писали про ціни на зололтий лом. В Україні ціни на золото встановлює Національний банк країни. Вони відповідають світовим тенденціям ринку

