Які ціни на золотий лом в Україні
В Україні ціни на золото встановлює Національний банк країни. Вони відповідають світовим тенденціям ринку.
Станом на середу, 22 жовтня, закупівельні ціни такі:
- якщо золото 333 проби — 1 862,04 гривні за грам;
- 375 проби — 2 096,89 гривні за грам;
- 500 проби — 2795,85 гривні за грам;
- 583 проби — 3259,96 гривні за грам;
- 585 проби — 3271,14 гривні за грам;
- 750 проби — 4193,78 гривні за грам;
- 900 проби — 5032,53 гривні за грам;
- 999 проби — 5586,11 гривні за грам.
Ми писали, що ціни на золото знизилися після нещодавнього рекордного зростання. Оптимізм інвесторів щодо зменшення глобальної торговельної напруженості та очікування відновлення роботи уряду США зменшили інтерес до захисних активів. Вартість злитків знизилася на 0,8% після досягнення піку в 4 381,52 долара за унцію днем раніше.
