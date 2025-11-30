Де у світі ціни на купівлю житла та оренду зросли найшвидше за останні 10 років (інфографіка) Сьогодні 12:05 — Нерухомість

Де у світі ціни на купівлю житла та оренду зросли найшвидше за останні 10 років (інфографіка)

За період із 2015 по 2025 рік на глобальному ринку нерухомості спостерігалася значна розбіжність між зростанням вартості житла та орендної плати. У більшості великих міст ціни на купівлю житла росли швидше, ніж оренда. Однак на кількох ключових ринках, зокрема в Європі та Азії, ціни на нерухомість знизилися на тлі падіння попиту та жорсткіших умов кредитування.

Про це пише Visual Capitalist.

Зміни цін на житло та оренду в містах світу (2015−2025)

Абсолютний світовий лідер за темпами подорожчання нерухомості — Майамі, де за останні десять років рекордно зросли реальні ціни на житло — на 93,1%.

При цьому оренда в місті зросла лише на 12,7%, що свідчить про значний розрив в доступності житла.

Схожі тенденції зафіксовані й в інших містах Північної Америки. Зокрема, у Торонто нерухомість здорожчала на 48%, а оренда — лише на 8,3%. У Ванкувері ціни на житло зросли, порівняно зі зростанням орендної плати на 21,9%.

Як зазначають аналітики, ці розбіжності пояснюються високим попитом на купівлю нерухомості у Північній Америці, що стимулюється міграційними потоками, інвестиціями та обмеженою пропозицією, яка випереджає темпи зростання орендної плати.

На противагу цим трендам Нью-Йорк став винятком: ціни як на житло, так і на оренду там знизилися — на 4,9% та 7,7% відповідно.

Зміни цін на житло та оренду в Європі

У Європі зміни на ринку були менш однозначними. Мадрид вирізняється активним зростанням: ціни на житло піднялися на 42,4%, а орендна плата — на 48%, що є найбільшим зростанням орендної плати серед усіх великих міст світу.

Це пояснюється зростанням сектора короткострокової оренди житла в Іспанії та відновлення туризму.

Водночас у Лондоні ціни на нерухомість та оренду впали на 10,5% з 2015 року, що відображає затяжні наслідки Brexit та значний відтік мільйонерів, з яким стикається країна.

У Мілані вартість нерухомості та оренди знизилася на 4,9% та 3% відповідно.

Тим часом, у Цюриху та Мюнхені ціни на житло зросли на 42,4% та 30,5%, а орендна плата підвищилася на 23,1% та 18,4% відповідно.

У середньому по великих містах України витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири приблизно за 12−14 років.

Найкоротший період, коли витрати на оренду «наздоганяють» вартість купівлі квартири, спостерігається у Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді.

