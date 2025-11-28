ВПО зможуть отримати ваучер на 2 млн грн через Дію: умови Сьогодні 15:19 — Нерухомість

ВПО зможуть отримати ваучер на 2 млн грн через Дію: умови

У понеділок, 1 грудня, розпочинається перший етап нової державної програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть подати заяву на отримання житлового ваучера номіналом 2 мільйони гривень через Дію.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території. Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета — щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну», — зазначила Свириденко.

На що можна використати житловий ваучер

Житловий ваучер можна витратити на:

придбання житла;

інвестування у будівництво;

сплату першого внеску за іпотечним кредитом;

погашення іпотеки.

Хто може подати заявку

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які:

мають статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

мають підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;

мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній території України;

не володіють іншими об’єктами житла на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);

не отримували житлову підтримку в інших програмах і не мають чинних заяв у єВідновленні.

Термін дії ваучера

Термін дії ваучера — 5 років з моменту отримання.

Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

«Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета — щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну», — наголосила Очільниця Уряду.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ЛУН писав , що незважаючи на підвищення ціни квадратного метра, квартири на столичному вторинному ринку стали дещо доступнішими для покупців. Аналітики проаналізували, скільки років потрібно відкладати середню зарплату для придбання житла та порівняли з показниками минулого року. Найменше часу на придбання 1-кімнатної квартири потрібно представникам робітничих професій. Як вказують в ЛУН:

1-кімнатна квартира сьогодні дорівнює заробітку за 7,7 років (торік — 8,3 року);

(торік — 8,3 року); 2-кімнатна — за 12 років (торік — 13,2 року);

(торік — 13,2 року); 3-кімнатна — за 17,6 років (торік — 19 років).

