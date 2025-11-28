ВПО зможуть отримати ваучер на 2 млн грн через Дію: умови
У понеділок, 1 грудня, розпочинається перший етап нової державної програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть подати заяву на отримання житлового ваучера номіналом 2 мільйони гривень через Дію.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території. Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета — щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну», — зазначила Свириденко.
На що можна використати житловий ваучер
Житловий ваучер можна витратити на:
- придбання житла;
- інвестування у будівництво;
- сплату першого внеску за іпотечним кредитом;
- погашення іпотеки.
Хто може подати заявку
Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які:
- мають статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
- мають підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;
- мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній території України;
- не володіють іншими об’єктами житла на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);
- не отримували житлову підтримку в інших програмах і не мають чинних заяв у єВідновленні.
Термін дії ваучера
Термін дії ваучера — 5 років з моменту отримання.
Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ЛУН писав, що незважаючи на підвищення ціни квадратного метра, квартири на столичному вторинному ринку стали дещо доступнішими для покупців. Аналітики проаналізували, скільки років потрібно відкладати середню зарплату для придбання житла та порівняли з показниками минулого року. Найменше часу на придбання 1-кімнатної квартири потрібно представникам робітничих професій. Як вказують в ЛУН:
- 1-кімнатна квартира сьогодні дорівнює заробітку за 7,7 років (торік — 8,3 року);
- 2-кімнатна — за 12 років (торік — 13,2 року);
- 3-кімнатна — за 17,6 років (торік — 19 років).
