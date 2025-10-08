0 800 307 555
Банківські метали
Золото побило рекорд століття
Вперше в історії спотова ціна на золото перевищила позначку в 4 тисячі доларів за унцію.
Про це повідомляє Bloomberg.

Причини

Зростання пов’язують із побоюваннями щодо економічної стабільності США, кризи державного фінансування у Вашингтоні та посиленням геополітичної напруги.
Це важлива подія для злитків, які ще два роки тому вартували менш як 2000 доларів, а нині їхня прибутковість перевищує прибутковість акцій у цьому столітті.
Цього року вартість золота зросла більш ніж на 50% через невизначеність у світовій торгівлі, сумніви щодо незалежності Федеральної резервної системи та фіскальної стабільності США.
Геополітична напруженість також підвищила попит на активи-гавані, тоді як центральні банки продовжують скуповувати дорогоцінний метал прискореними темпами. Зростання набуло особливої актуальності після кризи державного фінансування у Вашингтоні. Початок циклу монетарного пом’якшення ФРС також став благом для золота, яке не приносить відсотків.
Думка експерта

«Пробиття золотом позначки в 4000 доларів — це не просто страх, а перерозподіл коштів», — зазначив стратег Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана.
За його словами, на тлі паузи та зниження ставок реальна дохідність падає, тоді як акції, пов’язані зі штучним інтелектом, здаються переоціненими.
Раніше Інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив прогноз вартості золота на грудень 2026 року до $4900 за унцію проти попередніх $4300. Причиною перегляду стали активні інвестиції у золоті біржові фонди (ETF) на Заході та ймовірне продовження купівель з боку центральних банків.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
