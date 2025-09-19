Deutsche Bank підвищив до $4 тисяч прогноз ціни на золото на 2026 рік Сьогодні 07:35 — Банківські метали

Deutsche Bank підвищив до $4 тисяч прогноз ціни на золото на 2026 рік

Deutsche Bank підвищив свій прогноз середньої ціни золота на 2026 рік одразу на $300 — до $4000 за унцію.

Причинами називають зростання попиту з боку центробанків, можливе послаблення долара США та очікуване відновлення циклу зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС).

Про це пише Reuters

Нагадаємо, у квітні банк прогнозував $3700 за унцію.

Deutsche Bank також наголосив на невизначеності, яка зростає через зміни у складі Федерального комітету з відкритого ринку та тиск на незалежність ФРС.

Попит і пропозиція

Офіційний попит на золото з боку центробанків нині зростає вдвічі швидше, ніж у середньому за 2011−2021 роки, головним чином завдяки Китаю.

Пропозиція переробленого золота цього року на 4% нижча від очікуваного рівня.

Ці фактори, за оцінкою банку, знімають обмеження для подальшого зростання ціни.

Водночас Deutsche Bank попередив про низку ризиків:

сильні показники фондового ринку;

сезонне зниження вартості золота у IV кварталі (на основі 10- та 20-річних тенденцій);

макроекономічні умови у США, що можуть утримати ФРС від зниження ставок у 2026 році.

Зазначимо, вартість золота з початку року зросла майже на 40% і досягла нового максимуму — $3702,95 за унцію.

Банк також підвищив прогноз середньої ціни срібла на 2026 рік — із $40 до $45 за унцію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.