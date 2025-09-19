0 800 307 555
укр
Deutsche Bank підвищив до $4 тисяч прогноз ціни на золото на 2026 рік

Банківські метали
15
Deutsche Bank підвищив свій прогноз середньої ціни золота на 2026 рік одразу на $300 — до $4000 за унцію.
Причинами називають зростання попиту з боку центробанків, можливе послаблення долара США та очікуване відновлення циклу зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС).
Про це пише Reuters.
Нагадаємо, у квітні банк прогнозував $3700 за унцію.
Deutsche Bank також наголосив на невизначеності, яка зростає через зміни у складі Федерального комітету з відкритого ринку та тиск на незалежність ФРС.

Попит і пропозиція

  • Офіційний попит на золото з боку центробанків нині зростає вдвічі швидше, ніж у середньому за 2011−2021 роки, головним чином завдяки Китаю.
  • Пропозиція переробленого золота цього року на 4% нижча від очікуваного рівня.
Ці фактори, за оцінкою банку, знімають обмеження для подальшого зростання ціни.
Водночас Deutsche Bank попередив про низку ризиків:
  • сильні показники фондового ринку;
  • сезонне зниження вартості золота у IV кварталі (на основі 10- та 20-річних тенденцій);
  • макроекономічні умови у США, що можуть утримати ФРС від зниження ставок у 2026 році.
Читайте також: Продаж банківських металів: що пропонують банки
Зазначимо, вартість золота з початку року зросла майже на 40% і досягла нового максимуму — $3702,95 за унцію.
Банк також підвищив прогноз середньої ціни срібла на 2026 рік — із $40 до $45 за унцію.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
