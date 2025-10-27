Як інвестувати у дорогоцінні метали за кордоном Сьогодні 08:38 — Банківські метали

Як інвестувати у дорогоцінні метали за кордоном

Коли світові ринки лихоманить через геополітичні ризики, інфляцію чи фінансові кризи, інвестори шукають безпечні активи, що зберігають вартість навіть у найбуремніші часи. Золото, срібло, платина та паладій традиційно вважаються «тихою гаванню» для капіталу — бо саме дорогоцінні метали зберігають, а інколи й примножують кошти вкладників.

Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, як інвестувати в дорогоцінні метали за кордоном.

Як українці можуть інвестувати в дорогоцінні метали за кордоном

Можливостей для вкладень у дорогоцінні метали чимало — від покупки фізичного золота до інвестицій у компанії, що займаються його видобутком.

1. Купівля фізичних металів

Один із найпростіших способів — придбати «фізичне золото» або інші метали. Українці можуть замовити зливки чи монети із золота, срібла, платини чи паладію у міжнародних компаній або трейдерів. Найчастіше такі покупки роблять у США, Великій Британії чи Швейцарії. Перед тим як обрати цей варіант, варто врахувати митні платежі, податки та логістику — доставлення в Україну може бути непростим і недешевим процесом.

2. ETF — спосіб володіти золотом без сейфа

Інший зручний варіант — інвестування через Exchange-Traded Funds (ETF), які відстежують вартість дорогоцінних металів. Це дозволяє отримати прибуток від зміни цін на золото чи срібло, не володіючи ними фізично. Для цього потрібно обрати надійного брокера, визначити фонд, купити його частку, а також врахувати комісії та податки.

3. Ф’ючерси — інструмент для досвідчених

Торгівля ф’ючерсами на дорогоцінні метали — ще один спосіб інвестування, але значно складніший і ризикованіший. Такі операції здійснюються на міжнародних біржах і підходять радше досвідченим трейдерам, які вміють працювати зі швидкими коливаннями ринку. Для новачків цей варіант може виявитися надто ризикованим.

4. Акції компаній, що працюють із металами

Ще одна можливість — стати інвестором компанії, яка видобуває або переробляє дорогоцінні метали. Акції таких підприємств торгуються на фондових ринках і дають змогу отримувати прибуток не лише від зміни вартості металів, а й від результатів діяльності самої компанії.

Поради для інвесторів

Кожна міжнародна платформа має свої правила, комісії та вимоги до інвесторів. Багато залежить від країни реєстрації ресурсу та способу регулювання угод. Головне — діяти відповідно до українського законодавства, адже у разі перевірки особливу увагу приділяють правильності сплати податків.

Якщо інвестиційний досвід невеликий або виникають сумніви щодо вибору інструментів, варто звернутися до професійного фінансового консультанта. Експерт допоможе розробити продуману стратегію, яка врахує рівень ризику, цілі та можливості інвестора.

А детальніше про інвестиції у дорогоцінні метали читайте у нашій статті за посиланням.

