Де найбільші поклади золота у світі

Банківські метали
75
Світове виробництво золота у 2024 зросло на понад 20%, коли всього було видобуто понад 3 661 тонну цього металу.
Про це йдеться у дописі центру CASE Україна.
Протягом 2025 року жовтий метал встановив кілька рекордів цін, що було зумовлено слабким доларом, активними закупівлями центральних банків та підвищеною глобальною невизначеністю.

Африка є найбільшим виробником золота у світі, видобувши 1010 тонн у 2024 році. Гана лідирує на континенті з 141 тонною, за нею йдуть Малі (100 тонн) і Південна Африка (99 тонн).
Ця домінанта відображає величезні мінеральні ресурси континенту, хоча політичні та операційні виклики продовжують впливати на виробництво в деяких районах.
Зазначається, що Китай, рф та Австралія домінують на національному рівні.
Китай залишається провідним національним виробником з 380 тоннами, за ним слідує росія з 330 тоннами. Тільки ці дві країни забезпечують майже 20% світового виробництва.
Австралія йде слідом із 284 тоннами, що робить її провідним західним виробником золота та основою загального обсягу виробництва Океанії, який становить 346 тонн.
Америка залишається потужним виробником. Зокрема Північна Америка виробила 500 тонн у 2024 році, завдяки Канаді (202 тонни), США (158 тонн) та Мексиці (140 тонн).
Центральна та Південна Америка додали 519 тонн, на чолі з Перу (137 тонн), Бразилією (84 тонни) та Колумбією (66 тонн). Разом вони забезпечуюь більше п’ятої частини світового постачання.
«Коли ми торік писали про видобуток золота, то наводили прогноз Fitch Solutions: у середньостроковій перспективі (2023−2032 роки) очікується зростання світового видобутку золота на 15%, оскільки високі ціни стимулюють інвестиції у видобуток. Вже за рік воно зросло на 20%», — додали фахівці.
За матеріалами:
Finance.ua
