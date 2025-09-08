Золото досягло рекордного рівня понад 3600 доларів за унцію

0 800 307 555
Банківські метали
У понеділок ціна на золото вперше перевищила рівень у 3600 доларів після того, як слабкі дані щодо зайнятості в США закріпили очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США наступного тижня, пише reuters.
Спотова ціна на золото зросла на 0,9% до 3617,79 долара за унцію о 12:09 за Гринвічем після досягнення рекордного максимуму в 3622,07 долара раніше протягом сесії.
Ціна на злитки зросла приблизно на 37% з початку року, продовжуючи зростання на 27% у 2024 році, зумовлене ослабленням долара, сильними покупками центрального банку, м’якою монетарною політикою, а також геополітичною та економічною невизначеністю.
На думку аналітиків Citi, валовий попит на золото зріс більш ніж на третину з середини 2022 року, що майже вдвоє підняло ціну до другого кварталу 2025-го.
Серед головних чинників:
  • сильний інтерес з боку інвесторів;
  • помірні закупівлі з боку центральних банків;
  • стабільний попит на ювелірні вироби, навіть попри високі ціни.
Нагадаємо, відмінності між червоним, жовтим та білим пов’язані не тільки із зовнішнім виглядом, але й зі складом дорогоцінного металу, а також з його вартістю. У чистому вигляді — 999 проби — золото є м’яким і крихким металом, який легко деформується і погано піддається обробці.

За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
