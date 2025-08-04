Що буде з цінами на золото: прогноз від Citibank — Finance.ua

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Що буде з цінами на золото: прогноз від Citibank

Банківські метали
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Що буде з цінами на золото: прогноз від Citibank
Що буде з цінами на золото: прогноз від Citibank
У понеділок один із найбільших банків США Citi підвищив свій тримісячний прогноз вартості золота — з 3300 до 3500 доларів за унцію. Очікуваний торговий діапазон також змістився вгору: тепер він становить від 3300 до 3500 доларів, замість попередніх 3100−3500 доларів.
Про це пише Reuters.
Банк пояснює перегляд прогнозів погіршенням короткострокових перспектив для економічного зростання та інфляції в США, а також ослабленням долара.
«Занепокоєння щодо темпів зростання економіки США та інфляції, пов’язаної з тарифами, залишатимуться високими в другій половині 2025 року. Це, разом зі слабким доларом, може сприяти подальшому зростанню ціни на золото до нових історичних максимумів», — йдеться в повідомленні Citi, на яке посилається Reuters.

Причини зростання

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових високих мит на імпорт із десятків країн, зокрема Канади, Бразилії, Індії та Тайваню. Торговий представник США Джеймісон Грір у програмі CBS Face the Nation заявив, що ці тарифи, ймовірно, залишаться чинними й надалі.
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Долар також ослаб після публікації слабких даних щодо ринку праці США: у липні було створено лише 73 тисячі нових робочих місць у несільськогосподарському секторі, порівняно з 140 тисячами у червні. Це посилило очікування зниження ставки ФРС у вересні, імовірність якого ринки оцінюють у 81% (за даними CME FedWatch).
Крім того, Citi вказує на слабші квартальні показники зайнятості в США, занепокоєння щодо довіри до ФРС, а також високі геополітичні ризики, пов’язані з війною росії проти України.

Попит на золото зростає

На думку аналітиків Citi, валовий попит на золото зріс більш ніж на третину з середини 2022 року, що майже вдвоє підняло ціну до другого кварталу 2025-го.
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Серед головних чинників:
  • сильний інтерес з боку інвесторів;
  • помірні закупівлі з боку центральних банків;
  • стабільний попит на ювелірні вироби, навіть попри високі ціни.
Станом на 03:40 GMT у понеділок, спотова ціна золота становила 3356,88 долара за унцію.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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