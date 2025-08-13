В чому різниця білого, червоного та жовтого золота: яке дорожче — Finance.ua
В чому різниця білого, червоного та жовтого золота: яке дорожче

Банківські метали
Відмінності між червоним, жовтим та білим пов’язані не тільки із зовнішнім виглядом, але й зі складом дорогоцінного металу, а також з його вартістю.
Проба золота

У чистому вигляді — 999 проби — золото є м’яким і крихким металом, який легко деформується і погано піддається обробці. Тому його не використовують для виготовлення прикрас, пише 24 Канал.
Чисте золото називають банківським та відливають у злитки. Його застосовують в основному для формування золото-валютних резервів і зберігають у спеціальній упаковці, що захищає від пошкоджень.

Вибрати депозит

Проба — це показник вмісту чистого золота в сплаві, виражений в тисячних частках. Чим вище проба, тим більше в виробі золота і вище його вартість. Для ювелірних прикрас частіше використовують золото 585 проби, яке поєднує привабливий зовнішній вигляд зі зручністю в обробці.

Жовте золото

Щоб золото стало міцнішим і придатним для виготовлення виробів, до нього додають різні домішки. Жовтий колір досягається завдяки додаванню срібла і міді в різних пропорціях.
Лимонний відтінок частіше зустрічається в золоті 750 проби, де срібла більше, ніж міді.
У виробах 585 проби співвідношення міді приблизно на 20% більше, ніж срібла.

Біле золото

Біле золото отримують шляхом додавання до золота срібла, нікелю, платини або паладію, що знижує інтенсивність жовтого кольору. Часто прикраси з білого золота покривають тонким шаром родію, що надає їм сріблясто-синій блиск.
Залежно від складу, необроблений сплав може мати відтінок від сталевого сірого до блідо-жовтого.
Через використання платини або паладію вироби з білого золота нерідко коштують дорожче, ніж аналогічні з жовтого або червоного.

Червоне золото

Червоний відтінок золоту надає мідь, яка становить близько 25% сплаву, тоді як решта 75% припадає на золото. Такий склад робить метал особливо міцним.
