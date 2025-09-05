0 800 307 555
укр
2
Коли золото подорожчає до $5000 — відповідь аналітиків Goldman Sachs
Ціна на золото здатна зрости майже до $5 000 за унцію, якщо незалежність Федеральної резервної системи (ФРС) США буде підірвана, а інвестори почнуть переводити навіть незначну частину активів із держоблігацій у злитки. Такий прогноз озвучили аналітики Goldman Sachs, пише Bloomberg.

Чому зросте ціна

За словами аналітиків, сценарій втрати ФРС своєї незалежності може спровокувати вищу інфляцію, падіння вартості акцій і довгострокових облігацій, а також підірвати статус долара як головної резервної валюти.
У таких умовах золото стає альтернативним інструментом збереження капіталу, адже воно не залежить від довіри до фінансових інституцій.

Прогноз цін на золото від Goldman Sachs

  • Базовий прогноз: $4 000 за унцію до середини 2026 року.
  • Сценарій «хвостового ризику» (малоймовірний «стрес-сценарій»): $4 500.
  • Максимальний сценарій: майже $5 000, якщо лише 1% приватних інвесторів переведе кошти з американських облігацій у золото.

Що впливає на ринок зараз

У 2025 році золото стало одним із найдинамічніших товарів, додавши понад третину у вартості та встановивши рекорди. Зростання підтримують:
  • активні покупки з боку центральних банків;
  • очікування зниження відсоткових ставок у США;
  • політичний тиск президента Дональда Трампа на ФРС, зокрема спроба усунути її голову Лізу Кук.

Ризики для світової фінансової системи

Європейський центральний банк вже висловив занепокоєння. Президентка ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що підрив незалежності ФРС становить «серйозну небезпеку» для глобальної економіки.
Станом на останні торги спотова ціна на золото становила близько $3 540 за унцію, після того як у середу вона досягла рекордної позначки понад $3 578.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
