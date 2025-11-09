Румунія планує скоротити кількість іноземних працівників на 10 тисяч у 2026 році Вчора 22:29 — Світ

Румунія планує скоротити кількість іноземних працівників на 10 тисяч у 2026 році

У 2026 році уряд Румунії видасть не більше 90 тисяч дозволів на роботу для іноземних робітників, що на 10 тисяч менше, ніж у 2025 році.

Про це повідомляє Digi24

Позиція роботодавців Румунії

Під час обговорень роботодавці вимагали збільшити квоту іноземних робітників, яких приймають до Румунії, до 150 тисяч у 2026 році. Вони стверджують, що така кількість необхідна для задоволення потреби в робочій силі в Румунії.

Проте міністр праці Петре-Флорін Маноле пояснив, що на країну чекає хвиля звільнень і потрібні робочі місця для румунів, які залишаться без роботи.

«Враховуючи, що при розрахунку мінімальної заробітної плати Національний інститут статистики, серед іншого, повідомив нам про можливість певної кількості звільнень у наступному році, я вважав за доцільне, щоб, передбачаючи ці соціальні проблеми, ми мали якомога більше робочих місць для громадян Румунії», — заявив Маноле.

У 2025 році попит перевищив квоту, встановлену урядом: до жовтня було подано понад 230 тисяч заявок на отримання дозволів на працевлаштування, повідомила Генеральна інспекція з питань імміграції.

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.