Румунія планує скоротити кількість іноземних працівників на 10 тисяч у 2026 році

Світ
У 2026 році уряд Румунії видасть не більше 90 тисяч дозволів на роботу для іноземних робітників, що на 10 тисяч менше, ніж у 2025 році.
Про це повідомляє Digi24.

Позиція роботодавців Румунії

Під час обговорень роботодавці вимагали збільшити квоту іноземних робітників, яких приймають до Румунії, до 150 тисяч у 2026 році. Вони стверджують, що така кількість необхідна для задоволення потреби в робочій силі в Румунії.
Проте міністр праці Петре-Флорін Маноле пояснив, що на країну чекає хвиля звільнень і потрібні робочі місця для румунів, які залишаться без роботи.
«Враховуючи, що при розрахунку мінімальної заробітної плати Національний інститут статистики, серед іншого, повідомив нам про можливість певної кількості звільнень у наступному році, я вважав за доцільне, щоб, передбачаючи ці соціальні проблеми, ми мали якомога більше робочих місць для громадян Румунії», — заявив Маноле.
У 2025 році попит перевищив квоту, встановлену урядом: до жовтня було подано понад 230 тисяч заявок на отримання дозволів на працевлаштування, повідомила Генеральна інспекція з питань імміграції.
За матеріалами:
Європейська правда
