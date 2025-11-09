Де в ЄС найбільше працевлаштованих українських біженців Вчора 12:09 — Світ

Де в ЄС найбільше працевлаштованих українських біженців

Польща демонструє найвищі показники інтеграції українських біженців серед країн Європи. Рівень працевлаштування сягає 78,4%, що більш ніж удвічі перевищує показники Німеччини (31%). Це означає, що майже чотири з п’яти українців працездатного віку мають роботу у Польщі.

Про це пише видання inpoland, посилаючись на звіт Організації економічного співробітництва та розвитку.

Працевлаштування іноземців у Польщі

За даними ОЕСР, кількість іммігрантів, які щороку приїжджають до Польщі, зросла з 47 тисяч у 2013 році до понад 300 тисяч у 2022-му.

У 2024 році Польща отримала 14 500 заяв на притулок. Майже половина з них — від громадян України (6 100 заяв), далі йдуть білоруси (6 100 заяв).

Польща активно працевлаштовує іммігрантів ля покращення своєї економіки.

Зокрема, рівень працевлаштування українських біженців у країні є найвищим — 78%. Для порівняння, у Німеччині цей показник становить 31%, а в Іспанії — 17%, тут українці часто живуть за рахунок соціальних виплат.

Де ще найбільше працевлаштованих українців:

Литва — 72%;

Велика Британія — 69%;

Швеція — 66%;

Чехія — 63%;

Данія — 62%.

У десятку країн із найвищою часткою працевлаштованих українців увійшли також США, Естонія, Нідерланди та Франція, де цей показник становить від 42% до 61%.

Також Польща входить до лідерів ОЕСР за кількістю тимчасових іноземних працівників.

Рівень працевлаштування іноземців у Польщі становить 78,4%, що вище за середній показник ЄС (67,9%). Вищі показники мають Ісландія, Нова Зеландія, Чехія та Угорщина.

Варто зазначити, що рівень зайнятості іноземців на польському ринку праці вищий, ніж у самих поляків: 81,1% проти 74,6%.

Раніше Finance.ua писав , що за останні три роки кількість працевлаштованих українців у Німеччині зросла більш ніж утричі — з 16% у 2022 році до 51% у 2025-му.

