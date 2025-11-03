У Швейцарії з 1 листопада діють суворіші правила для українських біженців: кого можуть депортувати Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

У Швейцарії з 1 листопада діють суворіші правила для українських біженців: кого можуть депортувати

З 1 листопада в Швейцарії діють нові правила для українських біженців. Автоматичний статус захисту S не надаватиметься особам, які прибули одразу із семи областей на заході країни.

Про це повідомляє SRF

Таке рішення ухвалила Федеральна рада Швейцарії на початку жовтня.

Які українці не отримають статус:

Волинської.

Рівненської.

Львівської.

Тернопільської;

Закарпатської.

Івано-Франківської.

Чернівецької областей.

Нові правила зачеплять лише тих, хто прибуває в країну після зазначеної дати. Ті українці, які вже мають статус захисту S, а також ті, хто потребує особливих умов для повернення, зможуть зберегти право на перебування і вільне пересування.

Причини

Причиною такого рішення швейцарської влади є те, що, на думку членів Федеральної ради, повернення в ці області «є прийнятним». Тобто порівняно безпечним.

Нові правила зачеплять невелику кількість українців. Адже «серед нинішніх біженців у Швейцарії лише трохи більше 10% походять із регіонів, які влада тепер вважає безпечними».

Кому загрожує депортація

Секретаріат з міграції (SEM) продовжить розглядати кожну заявку на отримання захисту в індивідуальному порядку. І ті, хто отримає відмову через регіон походження, можуть бути депортовані.

Оскільки в середньостроковій перспективі стійка стабілізація в Україні «не видається реалістичною», з країни видворятимуть тільки тих біженців, для кого це юридично і фактично можливо.

Якщо їхнє повернення буде надто ризикованим або складним, їм можуть надати тимчасову підтримку у Швейцарії. Або запропонувати подати заявки на притулок у країнах Євросоюзу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.