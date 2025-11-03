У Швейцарії з 1 листопада діють суворіші правила для українських біженців: кого можуть депортувати
З 1 листопада в Швейцарії діють нові правила для українських біженців. Автоматичний статус захисту S не надаватиметься особам, які прибули одразу із семи областей на заході країни.
Про це повідомляє SRF.
Таке рішення ухвалила Федеральна рада Швейцарії на початку жовтня.
Які українці не отримають статус:
- Волинської.
- Рівненської.
- Львівської.
- Тернопільської;
- Закарпатської.
- Івано-Франківської.
- Чернівецької областей.
Нові правила зачеплять лише тих, хто прибуває в країну після зазначеної дати. Ті українці, які вже мають статус захисту S, а також ті, хто потребує особливих умов для повернення, зможуть зберегти право на перебування і вільне пересування.
Причини
Причиною такого рішення швейцарської влади є те, що, на думку членів Федеральної ради, повернення в ці області «є прийнятним». Тобто порівняно безпечним.
Нові правила зачеплять невелику кількість українців. Адже «серед нинішніх біженців у Швейцарії лише трохи більше 10% походять із регіонів, які влада тепер вважає безпечними».
Кому загрожує депортація
Секретаріат з міграції (SEM) продовжить розглядати кожну заявку на отримання захисту в індивідуальному порядку. І ті, хто отримає відмову через регіон походження, можуть бути депортовані.
Оскільки в середньостроковій перспективі стійка стабілізація в Україні «не видається реалістичною», з країни видворятимуть тільки тих біженців, для кого це юридично і фактично можливо.
Якщо їхнє повернення буде надто ризикованим або складним, їм можуть надати тимчасову підтримку у Швейцарії. Або запропонувати подати заявки на притулок у країнах Євросоюзу.
Поділитися новиною
Також за темою
Більше сімей зможуть отримати базову соціальну допомогу: розпочався новий етап проєкту
Банківські рахунки та персональні дані: що хакери викрали в Польщі у тисяч громадян
У Швейцарії з 1 листопада діють суворіші правила для українських біженців: кого можуть депортувати
Кому переглянуть розмір субсидії на зиму
В Україні стартували програми допомоги тим, хто втратив роботу, та ветеранам
Де знайти роботу менеджером — добірка вакансій