0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чиновник КМДА організував собі поїздки до Барселони та Флоренції під виглядом відряджень — поліція

Кримінал
51
Поліція Києва повідомила про підозру керівнику апарату Київської міської державної адміністрації за незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану. Він використовував підроблені документи про відрядження.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
За даними слідства, у листопаді 2023 року посадовець виїжджав до міста Барселона (Іспанія) під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. Це щорічна триденна виставка. Відрядження посадовця тривало з 4 до 12 листопада 2023 року. Водночас встановлено, що запрошення, яке стало підставою для службової поїздки, організатори заходу йому не надсилали. Тобто лист-запрошення був підроблений.
Читайте також
Крім того, у вересні 2024 року посадовець виїжджав до м. Флоренція в Італії під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Як встановлено, для організації поїздки він знову використав лист-запрошення, який організатори заходу йому не надсилали. Відрядження тривало з 13 до 20 жовтня 2024 року. За результатами цих поїздок посадовець склав письмові звіти про відрядження. Встановлено, що підозрюваний виїжджав за кордон не сам, а в супроводі родини.
Слідчі оголосили посадовцю про підозру за ч. 3 та 4 ст. 358 КК України — підроблення та використання офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб та за ч. 1 ст. 366 КК України — внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Читайте також
Максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems