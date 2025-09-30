Чиновник КМДА організував собі поїздки до Барселони та Флоренції під виглядом відряджень — поліція Сьогодні 18:25 — Кримінал

Поліція Києва повідомила про підозру керівнику апарату Київської міської державної адміністрації за незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану. Він використовував підроблені документи про відрядження.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

За даними слідства, у листопаді 2023 року посадовець виїжджав до міста Барселона (Іспанія) під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. Це щорічна триденна виставка. Відрядження посадовця тривало з 4 до 12 листопада 2023 року. Водночас встановлено, що запрошення, яке стало підставою для службової поїздки, організатори заходу йому не надсилали. Тобто лист-запрошення був підроблений.

Крім того, у вересні 2024 року посадовець виїжджав до м. Флоренція в Італії під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Як встановлено, для організації поїздки він знову використав лист-запрошення, який організатори заходу йому не надсилали. Відрядження тривало з 13 до 20 жовтня 2024 року. За результатами цих поїздок посадовець склав письмові звіти про відрядження. Встановлено, що підозрюваний виїжджав за кордон не сам, а в супроводі родини.

Слідчі оголосили посадовцю про підозру за ч. 3 та 4 ст. 358 КК України — підроблення та використання офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб та за ч. 1 ст. 366 КК України — внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

