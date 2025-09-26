У Києві засудили до в’язниці жінку за незаконний обмін криптовалюти Сьогодні 17:35 — Кримінал

Печерський районний суд міста Києва виніс вирок жінці у справі щодо незаконних операцій з криптовалютою. Вона отримала 4 роки в’язниці із випробувальним терміном 1 рік.

Про це свідчить постанова суду.

За даними слідства, 19 березня 2025 обвинувачена, не маючи ліцензії Національного банку України, надала послуги з обміну криптовалюти через Telegram-канал. Зокрема, вона обміняла 5905 USDT на 6000 доларів США для одного з клієнтів, використовуючи криптогаманець та надсилаючи інструкції щодо отримання фіатних коштів.

Суд встановив, що такі дії порушували Закон України «Про платіжні послуги» та інші нормативні акти НБУ, оскільки жінка не була зареєстрованим надавачем платіжних послуг і діяла з корисливих мотивів для особистого збагачення.

Суд кваліфікував її дії як легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оскільки обмін криптоактивів маскував незаконне походження коштів.

24 липня 2025 року прокурор та обвинувачена уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив. Обвинувачена повністю визнала свою вину, погодившись на запропоноване покарання.

Жінку визнали винною у вчиненні злочинів, а суд призначив їй покарання за сукупністю злочинів — 4 роки позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.