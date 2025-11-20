0 800 307 555
Продали людям неіснуючі зарядні станції на понад пів мільйона гривень

Поліція завершила розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців Києва та області, які протягом кількох місяців ошукували громадян, продаючи неіснуючий товар.

Як діяли

За даними слідства, до шахрайства причетні двоє мешканців Києва та області віком 18 і 24 років. Ділки, користуючись попитом на зарядні станції через відключення електроенергії, створювали фіктивні оголошення на популярних онлайн-майданчиках про продаж обладнання, вели листування з потенційними покупцями у месенджерах та переконували їх робити повну або часткову передоплату за «товар».
Після отримання грошей фігуранти припиняли будь-який контакт із покупцями та розпоряджалися коштами на власний розсуд.
Зокрема, жертвами шахраїв стали 14 мешканців Києва та інших регіонів, які втратили від 3,5 до 40 тисяч гривень кожен. У межах зафіксованих епізодів є й найбільший платіж — 315 000 гривень.
Загалом, сума завданих збитків громадянам сягає близько 600 тисяч гривень. Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили ділкам про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство).
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим загрожує до 5 років позбавлення волі
