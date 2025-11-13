Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана Сьогодні 11:20 — Кримінал

Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ.

Про це свідчить відповідний указ на офіційному сайті президента.

Які санкції запровадили

Як йдеться у додатку до указу, відносно обидвох фігурантів розслідування НАБУ і САП щодо корупції в «Енергоатомі» застосовано такі санкції:

Позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення. Блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними. Обмеження торговельних операцій (повне припинення). Обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення). Запобігання виведенню капіталів за межі України. Зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань. Припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (повне припинення). Заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах. Заборона користування радіочастотним спектром України. Обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення). Заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; Заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона). Повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона). Заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність. Запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю. Припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони. Заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Реакція Зеленського

Раніше в одному із нещодавніх звернень Зеленський зазначив , що зараз українцям надзвичайно складно через відключення світла, російські удари та втрати.

«Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому», — додав Зеленський.

Реакція ЄС

Як ми повідомляли раніше, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що енергетичний корупційний скандал в Україні є «надзвичайно прикрою ситуацією» і наголосила на важливості того, щоб українська влада поставилася до нього максимально серйозно.

За її словами, ключовим є те, щоб влада діяла швидко і серйозно.

«Я думаю, дуже важливо, щоб вони справді діяли оперативно і поставилися до цього з усією серйозністю», — додала вона.

Операція «Мідас»

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Міністерство економіки разом із партнерами країн G7 протягом тижня подасть на розгляд уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом». Уже розпочали роботу зі списками можливих кандидатів та обрали радника для цього процесу.

