Втеча ухилянтів через газову трубу: який маршрут діяв на Закарпатті
В Закарпатській області затримали перевізника, який допомагав чоловікам тікати з України за кордон через неробочу газову трубу.
Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.
На Закарпатті затримано 62-річного перевізника зі Львова, який доставляв ухилянтів до західного регіону, а потім прокладав їм маршрут втечі до Європейського Союзу через неробочу газову трубу.
Встановлено, що фігурант діяв спільно зі своїм знайомим з Покровська, який мігрував до ЄС. Перебуваючи за кордоном, він підшукував у ТікТоку потенційних клієнтів та організовував їхню зустріч при виході з труби.
