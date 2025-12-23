Втеча ухилянтів через газову трубу: який маршрут діяв на Закарпатті Сьогодні 16:12 — Кримінал

В Закарпатській області затримали перевізника, який допомагав чоловікам тікати з України за кордон через неробочу газову трубу.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

На Закарпатті затримано 62-річного перевізника зі Львова, який доставляв ухилянтів до західного регіону, а потім прокладав їм маршрут втечі до Європейського Союзу через неробочу газову трубу.

Встановлено, що фігурант діяв спільно зі своїм знайомим з Покровська, який мігрував до ЄС. Перебуваючи за кордоном, він підшукував у ТікТоку потенційних клієнтів та організовував їхню зустріч при виході з труби.

