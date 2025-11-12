Уряд оновить Наглядову раду «Енергоатому» та проведе аудит компанії Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Уряд оновить Наглядову раду «Енергоатому» та проведе аудит компанії

Міністерство економіки разом із партнерами країн G7 протягом тижня подасть на розгляд уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом». Уже розпочато роботу зі списками можливих кандидатів, а радника для цього процесу обрано.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що в умовах війни Наглядова рада має не лише визначати стратегічний розвиток «Енергоатому», а й забезпечувати антикризове управління, своєчасно реагувати на ризики та підтримувати стабільну роботу компанії. Оновлення складу ради спрямоване на посилення цих функцій і швидшу взаємодію з антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами й суспільством.

Читайте також Наглядова рада «Енергоатому» ініціює незалежну перевірку після звинувачень у корупції

Міністерство підкреслило, що нинішня Наглядова рада не причетна до дій, які викликали інтерес правоохоронців. Водночас від неї очікують професійної підтримки під час перехідного періоду, зокрема в передачі документації, аналітичних матеріалів і напрацювань, необхідних для швидкого старту роботи нового складу.

Паралельно Державна аудиторська служба розпочала всебічну перевірку діяльності «Енергоатому» після оприлюднених НАБУ фактів. Аудит закупівель триватиме до 15 робочих днів, а повна перевірка компанії до 90 днів. Результати передадуть антикорупційним і правоохоронним органам, а звіт представлять уряду після завершення роботи аудиторів.

Що відомо про справу «Енергоатома»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Загалом через так звану пральню за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн дол. США.

Під час операції детективи встановили керівника злочинної організації — Карлсона. Саме він контролював роботу так званої пральні, де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.