НАБУ проводить масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики (фото) оновлено

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зазначається, що правоохоронцям вдалося задокументувати діяльність «високорівневої злочинної організації».
За даними слідства, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору зокрема «Енергоатом».
«15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Деталі згодом», — заявили в НАБУ.
Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що НАБУ прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».
Пізніше в НАБУ повідомили, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».
До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.
Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих».
