0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НАБУ проводить масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики (фото) оновлено

Кримінал
429
НАБУ проводить масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики (фото) оновлено
НАБУ проводить масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики (фото) оновлено, Фото: НАБУ
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зазначається, що правоохоронцям вдалося задокументувати діяльність «високорівневої злочинної організації».
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ
За даними слідства, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору зокрема «Енергоатом».
«15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Деталі згодом», — заявили в НАБУ.
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ
Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що НАБУ прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».
НАБУ проводить масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики (фото) оновлено
Пізніше в НАБУ повідомили, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».
До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.
Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих».
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems