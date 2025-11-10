НАБУ проводить масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики (фото) оновлено Вчора 11:40 — Кримінал

НАБУ проводить масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики (фото) оновлено, Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що правоохоронцям вдалося задокументувати діяльність «високорівневої злочинної організації».

Фото: НАБУ

За даними слідства, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору зокрема «Енергоатом».

«15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Деталі згодом», — заявили в НАБУ.

Фото: НАБУ

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив , що НАБУ прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Пізніше в НАБУ повідомили , що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих».

