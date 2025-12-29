Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн Сьогодні 16:33 — Кримінал

За процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про визнання учасниками схеми заволодіння електричною енергією без її фактичної оплати. За даними слідства, внаслідок таких дій ПрАТ «НЕК «Укренерго» завдано шкоди на 168 млн грн.

Директору комерційного підприємства та колишньому директору електропостачальника інкриміновано володіння коштами ПрАТ «НЕК «Укренерго» (ч. 5 ст. 191 КК України).

Відповідальній посадовій особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» інкриміновано зловживання службовим становищем із заявою про надання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, посадовець умисно не представлено в передбачених законодавством заходи реагування до електропостачальника.

Слідством встановлено, що посадові особи промислового підприємства ініціювали укладення договору постачання електричної енергії з підконтрольним постачальником, при цьому фактично не маючи наміру оплачувати спожиті обсяги.

Водночас електропостачальник, за даними слідства, не закуповував електричну енергію у встановленому порядку, а отримував її за рахунок дисбалансів, сформованих оператором системи передачі. Обов’язкові платежі за дисбаланси не використовувалися. Посадовець ПрАТ «НЕК «Укренерго», обіймаючи керівну посаду та маючи повноваження щодо адміністрування розрахунків на ринку електричної енергії, умисно не вжив передбачених законодавством заходів реагування.

У результаті, за даними слідства, безпідставно відпущено понад 82 тис. МВт·год витрати електроенергії, загальна вартість якої понад 168 млн грн, що спричинило матеріальну шкоду ПрАТ «НЕК «Укренерго» та призвело до тяжких наслідків. Під час обшуків за місцем проживання вилучено чорнові записи та документи, що мають підтверджене значення.

