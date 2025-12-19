Керівників профспілок газової промисловості підозрюють у розтраті 14 млн гривень Сьогодні 18:00 — Кримінал

Правоохоронці викрили масштабну схему зловживань у профспілкових організаціях, пов’язаних із газотранспортною системою України. Понад 14,5 млн грн, які мали бути спрямовані на потреби працівників, були використані не за призначенням.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що встановило слідство

За даними слідства, упродовж 2023 і 2025 років керівники первинних профспілкових організацій одного з підприємств газової промисловості створили механізм, який дозволяв витрачати кошти, передбачені колективним договором, на власний розсуд.

Із понад 233 млн грн, які перерахували профспілкам для забезпечення трудових і соціальних потреб працівників, значну частину спрямовували на придбання товарів і послуг, не пов’язаних із діяльністю профспілок та не передбачених договірними зобов’язаннями.

Фото: npu.gov.ua

До прикладу, отриманий від компанії відсоток від фонду заробітної плати компанії службові особи використовували на свій відпочинок з сімʼями в елітних готельно-розважальних комплексах, оплату лікування друзям, корпоративи та алкоголь, купівлю одягу і навіть оплату хрестин своїх дітей.

Окрему роль у схемі відігравало умисне обходження закупівельних процедур. Це давало змогу приховувати реальні обсяги витрат і фактично знімало будь-який контроль за використанням коштів.

Підозри і розслідування

Наразі трьом головам профспілкових організацій (Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей) повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища (ч. 5 ст. 191 КК України).

У Національній поліції повідомили , що фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

